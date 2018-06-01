故宮南院台灣原住民族服飾精品聯展 賓客驚艷

2018-06-01 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮南院再現台灣原鄉織美「織路繡徑穿重山」，台灣原住民族服飾精品聯展今天登場，院長林正儀與參展6個博物館代表共同主持，展期今天起到12月9日，分2檔展出，全部268件各館典藏原住民族服飾精品交會競豔。

故宮南院再現台灣原鄉織美「織路繡徑穿重山」，台灣原住民族服飾精品聯展今天登場，分2檔展出，全部268件各館典藏原住民族服飾精品交會競豔。記者魯永明／攝影 分享 facebook

台灣原住民服飾精品聯展，是故宮南院首次展陳原住民族群服飾文化獨特與多元性，邀中研院民族學研究所博物館、台大人類學博物館、台灣博物館、台灣史前文化博物館、北投文物館及順益台灣原住民博物館6館共同策劃聯展；監察院副院長、前原民會主委孫大川到場參與。

開展邀阿里山國中合唱團及樂野「優遊吧斯文化園區茅達諾劇場」，表演鄒族傳統鼻笛及歌舞；策展人北投文物館館長李莎莉導覽6件各館精選展品，包括：雅美（達悟）族「牛皮甲」、卑南族「男子無袖長衣」、泰雅族「貝珠長衣」、排灣族「男子長袖短上衣」、泰雅族「女子新娘服」及大武壠族「繡花佩袋」。

原住民族十六族多樣傳統衣飾，蘊含不同族群地域、使用場合或社會階級文化意涵，作為重要族群識別表徵，從傳統打製、織布、綴珠、刺繡、貼縫等技法展現，形制、圖紋運用及文化意涵，將原住民族衣飾文化和工藝故事娓娓道來，引領觀眾進入趣味盎然原住民世界。