住宿費太低「感到內疚」 花蓮遊客退房時留信附千元鈔

2018-06-01 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮2月強震後觀光低迷，旅宿退房率一度高達9成，目前還在緩步回升中；日前一名來自新竹的女遊客入住民宿後，退房時留下一封溫暖的感謝信，信中寫道「要不是地震過後遊客銳減，你們也不必這麼辛苦」，還說入住兩天只付了3千元，朋友覺得她「賺翻了」，但自己覺得很內疚，因此附上一張千元鈔票，因為「你們值得更高的房價！」 來自新竹的遊客「小雯」入住花蓮星海民宿後，留下一封溫暖的感謝信及千元鈔票。記者王燕華／攝影 分享 facebook

這封信讓民宿主人感覺好溫暖，輾轉在旅宿業者間傳開。這間位於七星潭海邊的星海民宿業者林淑娟今天受訪時表示，這名房客「小雯」是在4月28日投宿，印象中個性很親切、健談；退房當天，對方剛從七星潭海邊散步回來，還送上一盒巧克力，跟她們說「辛苦了」。

要退房時，小雯遞上一封信後離去。她打開信件，才發現是一封感謝信，信中寫道：「致美麗的老闆娘和帥氣的老闆，謝謝兩位這兩日的招待，這是我第一次自己單獨住民宿，因為都是獨自旅行，對民宿比較沒有安全感，不過兩位讓我充份感受了善意的親切，而且還提供這麼棒的房間與早餐。」

並說，「朋友說我以如此低廉的價格入住，真是賺翻了，但我深深感到內疚，要不是地震過後遊客銳減，你們也不必這樣辛苦，我是真心覺得你們值得更好的」最後還附註「附上1千元，沒有別的意思，純粹覺得你們值得更高的房價」。

林淑娟說，看完信後她馬上回電，告訴小雯「這份溫暖已經收到了」，要退回信中夾的千元鈔票，但小雯堅持不收，雙方約定後將千元作為下次入住時的訂金，而這封信她放在包包裡，將這份溫暖隨身帶著。