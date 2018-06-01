鳳梨香蕉價崩跌農民悲苦 張花冠：產銷失衡國安問題

2018-06-01 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



鳳梨香蕉價格崩跌，嘉義縣泛藍陣營議員李國勝等議員今天上午，帶農民載鳳梨香蕉到議會質詢，播放立委陳明文7年前為香蕉價跌1元，拿成串香蕉丟擲前農委會主委陳武雄質詢新聞畫面，砲轟民進黨無力解決產銷失衡，縣長張花冠說，產銷失衡是中央問題，中央應視為國安問題重視解決，縣府會協助外銷加工。 嘉義縣議長張明達(右六)帶議員及副縣長吳芳銘等主管，一齊大啖香蕉鳳梨，挺農民。記者魯永明／攝影 分享 facebook

國民黨團書記長李國勝與林于玲、詹琬蓁、詹黃素蓮、吳思蓉、蔡信典、王啟澧、林寶瓶等，針對鳳梨香蕉價格崩跌，聯合質詢，分別拿手舉板、鳳梨及香蕉，痛批產銷失衡，市場失靈，政府失能，民雄鄉及竹崎鄉分別是鳳梨及香蕉主要產地，今年雨水少，盛產品質佳，卻價格暴跌，農民血本無歸，政府拿不出辦法。

李國勝要議事人員，播放 立委陳明文7年前為香蕉價跌到1元，拿成串香蕉丟擲前農委會主委陳武雄質詢新聞畫面，砲轟換民進黨執政，對農產價格崩跌無力解決，兩名立委不為農民出力。

最早為鳳梨香蕉價格崩跌貼臉書為農民請命議員何子凡說，小英總統過去為農產價崩跌批馬英九，如今執政同樣農產價崩跌，卻默不作聲，農產價崩跌不是藍綠鬥爭，希望拓展多元外銷，提升技術，不再年年上演。會後，議長張明達帶議員及副縣長吳芳銘等主管，一齊大啖香蕉鳳梨，挺農民。