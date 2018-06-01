微軟開發「智能抄寫員」 讓醫師好好與病人互動

2018-06-01 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部健保署今日舉辦「以雲端醫療為根基，邁向AI健保」研討會，會中邀請台灣人工智慧實驗室、台灣微軟、IBM、Google、鴻海與華碩等企業與各大醫院出席交流，共同激盪人工智慧提升醫療品質的多元可能。記者羅真／攝影 分享 facebook 人工智慧（AI）有助醫療品質與醫病關係提升！微軟公司開發「EmpowerMD智能抄寫員」語音系統，能記錄醫病所有對話，區隔出疾病症狀等關鍵字彙，並註釋建議供醫師參考，這項工具可讓醫師不必再緊盯電腦螢幕拚命打字記錄，而能好好與病人互動。

衛福部健保署今日舉辦「以雲端醫療為根基，邁向AI健保」研討會，會中邀請台灣人工智慧實驗室、台灣微軟、IBM、Google、鴻海與華碩等企業與各大醫院出席交流，共同激盪人工智慧提升醫療品質的多元可能。

台灣微軟首席技術與策略長丁維揚分享，微軟研究院的工作者在全球超過千人，其中一塊聚焦醫療。微軟在劍橋的實驗室今年開發出一套名為「EmpowerMD智能抄寫員」的語音系統，系統能將醫病談話的語音轉成文字，接著針對文字進行語義分析，並區隔出疾病症狀等關鍵字彙，更以註釋建議的形式提供醫療情報讓醫師參考。

丁維揚說，過去醫師往往得在短短幾分鐘內問診、記錄、判斷、衛教，但有了這項工具的協助，醫師完全不需要盯著電腦，可以完全著重與病人互動，好好問診、觀察病人動作、精神與表情等，有助醫療品質與醫病關係的提升。

國內醫療院所對於這項技術相當感興趣，丁維揚表示，將會討論如何與台灣的醫療院所合作，若要合作，還有許多技術待克服，如系統得辨識中文、台語或客語等，又是一番工程。

丁維揚表示，全球人口老化，疾病治療與醫療照護產業皆面臨挑戰，而醫療照護的AI化，有機會提升服務品質以及走向精準醫療。除了上述語音系統，微軟也開發InnerEye系統，能辨識腫瘤所在區域，協助醫師運用最低劑量、最有效率的放射治療。