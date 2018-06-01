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童玩節護照開賣 全台國中小學生百元暢遊

2018-06-01 12:35中央社 宜蘭縣1日電

宜蘭縣政府文化局表示，今天起到24日開賣2018宜蘭國際童玩藝術節護照，宜蘭縣民與全國國中小學生一律只要新台幣100元，就可在今年活動期間，不限次數暢遊童玩節

宜蘭縣文化局長李志勇今天受訪時說，2018宜蘭童玩節將在7月7日至8月19日，於冬山河親水公園登場。去年童玩節舉辦前夕，文化局為嘉惠宜蘭縣民眾，推出只要100元購買童玩護照，就可享有活動期間不限次數入園暢遊的優惠，大獲好評。

他表示，今年除了宜蘭縣民延續享有童玩護照100元的優惠價，更將「好康」擴及到全國國小一年級至國中三年級（含應屆畢業生）學生，符合相關資格民眾可從即日起到24日，在宜蘭國際童玩藝術節購票系統網頁購買。

護照辦理成功後，系統會寄送至指定的電子信箱，提供連結下載QRCODE電子護照。購買者屆時只要出示手機上的QRCODE提供工作人員掃描核對後，就可在活動期間，不限次數暢遊童玩節。

此外，購買者若無手機，可將QRCODE以紙本列印出來，再供工作人員掃描核對。

李志勇也說，如果不熟悉線上操作，民眾可在申辦期間週二到週日上午10時至下午5時，直接到宜蘭縣文化中心或羅東文化工場一樓大廳，現場有售票人員協助辦理網路電子護照。

護照童玩節文化局
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