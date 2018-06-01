桃捷120天半價定期票 今日開賣
桃捷120天定期票於今（1）日正式發行，讓您每個月最高省下3,360元。
桃園捷運表示，5月13日由桃園市長鄭文燦宣布此方案後，詢問度破表，桃捷公司加碼回饋，於6月1日至8月31日推出「尊享百家商店優惠」，旅客只要持桃捷通勤定期票（120定期票、369定期票、通勤135團體定期票）或一日票，皆可享沿線指定商家食、衣、住、行共100多種的商品優惠。
桃捷公司表示，為了歡慶120天定期票上線，桃捷公司與沿線商城包括微風廣場、Global Mall，福容大飯店、諾富特飯店、喜來登酒店等指定商家合作推出優惠方案，讓使用桃捷通勤票和一日票的旅客，出示票卡即能享有折扣優惠。使用桃捷通勤票的旅客不只上下班通勤，在假日也能帶著全家大小至桃捷沿線商圈血拼輕旅行；商家優惠詳參 ：goo.gl/v9gMEA 。
桃捷公司期許給旅客最貼心、最尊榮的服務品質，120天定期票的推出特別設計通勤族專屬「金色票卡版面」，並且和國泰世華銀行合作讓購買定期票旅客享有三期或六期分期零利率優惠服務，使用規定詳參：goo.gl/ziRiZX 。即日起至沿線各站詢問處購買，綁定起迄站，在此區間內皆可不限次數、不限車種搭乘。若以通勤日（84天）計算享有五折優惠，但若以日曆天（120天）計算則享到三五折優惠。不論是通勤日、放假日天天搭桃捷，天天直達美好。
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