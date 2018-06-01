影／以台灣杉做的小提琴 今首度公開

2018-06-01 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



一般小提琴大多都以白松製作，農委會今天首度展示，以台灣原生種的台灣杉製作小提琴，琴聲悠揚，現場陶醉。

農委會林試所今天舉行｢仁者樂杉—台灣杉人工林國產材利用成果展」，展現多項以台灣杉製作的生活運用產品，其中首度以台灣木材製琴，引起關注。

林試所表示，台灣杉(Taiwania cryptomerioides)是台灣特有種，以樹高而言，台灣杉可達90公尺以上，不但是東亞最高的樹種，更與銀杏、水杉及世界爺同列為活化石。

此外，台灣杉天然林的板材具有黃、橙、棕、紅、紫及乳白等色調，材質優異，加工容易，又能抗蟲防腐，是非常優良的經濟樹種。

本身也製琴的國內知名的小提琴家黃聖彥表示，一般小提琴製作是進口木材，大多是用白松製作，這次用台灣杉做小提琴，一開始確實有疑惑，但後來小提琴手工製作完成後發現，用台灣杉做的琴，只要有做好乾燥加工，其實聲音共鳴很不錯，不僅台灣杉，台灣櫸、香杉也都能嘗試製琴。

屏東科技大學木材科學與設計系助理教授龍暐表示，他與黃聖彥合作，帶領學生用台灣木材製琴，今年約可完成20把琴。

他表示，在歐洲製琴使用的多半是老木頭，但若用台灣杉製琴，這是相對比較新的木頭，因此加工過程會比較辛苦，至於琴聲，是可以透過各種加工，以及演奏家的需要，個人訂做，一把台灣杉手工打造的小提琴，約30至40萬元，與進口木材打造的同等級小提琴價格差不多。

林業試驗所自1950年代起即投入台灣杉之育苗、造林等工作，最早的人工造林地即位於該所的六龜試驗林。時至今日，高大通直的台灣杉人工林早已蔚然成林，惟仍需要持續撫育管理，才能讓留存的「未來木」得以在更充裕的空間下生長。

有鑑於此，林業試驗所於106年底，針對37年生的台灣杉人工林進行中層疏伐作業，利用疏伐木做為本次成果展的素材。