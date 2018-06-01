破解巨乳迷思！實驗證明其實女人胸大更有腦

2018-06-01 11:02 聯合新聞網 DailyView網路溫度計



大胸 VS. 小胸，你是哪一派？

墾丁沙灘上穿著清涼的比基尼辣妹，十分吸睛。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 身為女孩，出生後就背負生兒育女、哺乳的使命，這是男生搶也搶不走的天賦，靠的就是餵飽兒女的母乳、那豐滿的胸部，隨著青春期的成長，胸部也因為營養、外力發展而有大有小。

當然大小胸部各有好壞處，但你知道大胸部除了收到來自其他女性羨慕的眼光外，其實根本壞處連連，影響活動、外型，甚至受到騷擾，今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查大胸女孩才知道的事情，來看看最後妳是想擁有大胸部還是滿足現狀就好。

女性羨慕眼光

唯一好處：女性羨慕眼光

國小正進入青春時期，女孩子間難免聊到什麼時候「大姨媽來」、「胸部有沒有長出來」，長得比別人慢、比別人小多少都會自卑、遮遮掩掩不敢驕傲的抬頭挺胸，從那時候起，女孩們對於大胸部的較量心就已經成形。

炎炎夏日走在路上，看到穿著清涼的女生是不是都會忍不住多看一眼，如果迎面走來的剛好又是大胸女，穿著低胸背心或是深V領，更是讓人眼睛大吃冰淇淋，可知有多少女生會看看別人再看看自己，因而投以羨慕眼光，更何況男生多瞟一眼回家就準備跪算盤了吧！

悶熱容易起疹子

毒辣的太陽顯現夏天到了，女孩子除了曝曬還得受到胸罩擠壓的束縛，光是那悶熱感就容易讓人脾氣暴躁，更何況是大胸部女孩，在胸下緣處、乳溝之間，汗水帶來水氣悶在胸罩裡，皮膚的摩擦更是容易起疹子，嚴重點還可能引發濕疹、皮膚炎，苦不堪言。

夏天逼汗效果佳，但往往女孩子後背、頭髮還沒出油濕透，胸前倒三角形就已先濕成一片，在胸罩的包裹下，胸部往往悶熱難透氣，就難以避免在汗水累積下發生的濕疹、過敏、紅癢。

常常腰酸背痛

女孩出生以來，天生必須肩負兩團肉球，小從A罩杯、大到G甚至是K，不論大小總是會比別人多一些重量，你可知B罩杯的胸部重量約莫兩隻小天竺鼠、D罩杯重如兩片豬排、G罩杯就如兩罐滿滿的果醬，甚至到K罩杯是兩隻臘腸狗的重量。

想著K罩杯女孩每天24小時不分晝夜都要將「兩隻狗」掛在胸前，那該有多累，就連大眾普遍的C、D罩片也要撐著兩片肉的重量，久而久之忍不住身體前傾，駝背姿勢總讓腰酸背痛纏身。

衣服穿不下或變形

愛逛街、血拚的基因似乎深植在多數女孩身體裡，總是有許多理由找到買衣服、包包、鞋子，但大胸部的女孩想殺紅眼挑美衣時，總是猶豫再三，因為別人在意的是肩寬、是手臂粗細，她們考慮的只是胸部會不會卡住穿不下、胸圍多少有沒有彈性。

女孩子挑衣服就像挑男人，總是比較再三，而胸部大的女孩更是有許多眉角要注意，不能試穿會退卻，有超大可愛圖案或是花紋線條就會放棄，就怕把圖樣撐大變形，2D秒變3D。

運動時會晃動不舒服

想著提起兩條腿要急速奔跑已經是很困難的事，再加上胸前小有重量的兩團肉，多數大胸部女孩對於運動總是敬而遠之，跑步的晃動、打球的碰撞甚至是跳動的有氧舞蹈，雄偉的胸部不僅成為他人關注的焦點，難免更會影響行動。

除了成為阻力外，當大胸部女孩在運動時，很難忽略胸前兩團肉的晃動，就想像你身上的脂肪、屁股肉在用力的擺動，皮膚拉扯不僅不舒服，也讓人在運動時覺得不自在，不少人還會試圖駝背彎腰遮擋，一整個運動下來疲累感加倍啊！

胸部容易被碰撞

每天通勤搭車、走在湧入上下班人潮的馬路上，人與人擦肩錯身，往往都有身體接觸，而在這擁擠的空間裡，妳幾乎能感受到隔壁乘客的呼吸、看到他臉上的毛細孔，這樣狹小的範圍，大胸部女孩更容易因為別人的貼近而受到碰撞、感到不舒服。

除了人擠人容易被撞到外，大胸部女孩似乎有更多打到東西的經驗！在餐廳吃飯轉個身就打到桌邊、撞倒水杯等，看似很浮誇的事蹟，其實都發生在真實世界中，種種困擾可能都讓女孩直呼：「有大胸部一點也不好！」

經常遭遇性騷擾

不可否認，大胸部女孩在面對外界眼光，相對一般女生，受到的調侃、玩笑甚至是色情話語比例都較高，擁有一副姣好身材除了讓女性容易忌妒外，其實更多的是負面、影響身心的不堪入耳話語，例如「大奶妹」、「奶這麼大一定很騷」、「抓起來一定很爽」等，即便沒有實際行動，騷擾話語同樣令人感到噁心。

在性侵、性騷擾氾濫的社會下，大胸部女孩有多少是因為身材顯眼，在加害人選擇下手的目標群中突出導致憾事發生，只為天生的身材成長，讓她們多麼無奈。

穿什麼都很壯

「我只是胸部大，我不是胖！」這句話可能是許多大胸部女孩的心聲啊～不諱言胸部大的女孩因為聚焦外界目光，單就上半身看來顯得較小胸部女生雄壯，即便妳瘦如竹竿，側身胸背厚實度也很容易多上那麼幾公分。

女孩挑衣服有一套適合自己身材的標準，就如太顯胖、沒亮點、沒腰身、風格造型等，通通拒於千里之外，但大胸部女孩在衡量標準之後，穿上什麼都容易顯得「大隻」，全因為胸前兩團肉放大上身比例，真是對胸部又愛又恨，有苦說不出啊...

擔心下垂外擴

女孩從青春期開始就因為胸部而煩惱不斷，擔心會不會長大，長大後還要想著會不會長歪、會不會外擴變形，長太大又會不會因為地心引力下垂，這些煩惱可能都是臭男生不懂，從穿內衣開始就要挑對尺寸，時不時還得擔心胸部脫離胸罩，睡覺時還要擔心平躺會走山。

仔細想想，其實女孩胸部的重量影響至全身，太重容易駝背、腰酸背痛，還得費心調整位置，時不時喬胸部就為了讓它穩固成長，更要抵抗地心引力害胸部下垂，否則這一走山恐怕影響自信，除了外型不好看，恐怕也代表胸部營養出問題。

被說胸大無腦

這句流傳在各大校園、社會的無聊玩笑話從小肯定聽過數百遍，不論是在青春期被無知男孩開的沒禮貌玩笑，還是異性帶有色眼光貶低發育較好的女性，種種脫口而出的話夾著性別歧視和偏見，根本一點根據都沒有，甚至顯示出父權主義與物化女性的問題，將女性的價值用罩杯來衡量。

「胸大」只能說是女孩子在青春期營養足夠、發育較好，會說出胸大無腦的人，透過暗示營養都被胸部吸走，所以腦才發育不良的說法取樂，只能說有這麼沒邏輯的想法，才是無腦一族吧！

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DV知識箱：

胸大無腦是真的嗎？曾有報導指出，國外的專家找來1200名胸部大小不一的女生做智力測驗，結果胸部大的女生獲得了比胸部小的女生還高出許多的分數，另外，有網友說到，在性吸引力方面，「胸大不會讓女人變得無腦，只會讓男人變得無腦」，更是千古不變的名言呀！

管他什麼胸部大小

俗話說「黑貓、白貓，會抓老鼠的才是好貓」，現在要改說「大胸、小胸，屬於你的才是好胸」，胸部大小不會決定一個人的命運，也不該因此受到差別對待。

看看大胸部的女孩，其實只會接收到羨慕的眼光，剩下的手指頭數出來都是壞處，對身體、心理都有影響，不要苛刻對待自己天生的身體，畢竟每個人都是獨一無二，健康成長的才是最好的。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月21日至2018年05月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『大胸女孩才知道的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」