說12元就12元！北農香蕉批發價格今微幅上揚

2018-06-01 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



香蕉盛產，價格低迷，台北的末端售價已在10元左右徘徊。記者彭宣雅/攝影 分享 facebook 夏季香蕉盛產，因缺乏水份乏人問津，導致價格慘跌，從上周至今，台北農產運銷公司批發價跌到10元上下，產地未催熟的青蕉價格幾乎腰斬，農委回昨開記者會推出五大穩定香蕉價格措施，希望今日香蕉批發價能達每公斤12元以上。

根據台北農產運銷公司統計，昨日農品質最好、已催熟的香蕉每公斤平均批發價格13元，中價10元，下價7元；今日香蕉上價微幅上揚2元達15元、中價12元、下價9元。

根據台北農產運銷公司分析，今日台北市水果進貨量約826噸，(一市場約573噸、二市場約253噸)。到貨量比昨日增加，果類以小番茄、香蕉、鳳梨、木瓜、荔枝、番石榴、芒果、小西瓜、洋香瓜等為大宗。量增較多果種有芒果、小西瓜等，其餘到貨量減少或略同。

北農表示，昨日零售市場銷售狀況遲滯，承銷人需求量減少買氣低迷，場內交易市況疲軟，價格跌多漲少，下跌有小番茄、火龍果、香蕉、鳳梨、檸檬、荔枝、蓮霧、芒果、葡萄、小西瓜、甜瓜等，上漲有木瓜、李子、番石榴等，其餘各果種持平或略同，場內至8時待售品有小西瓜、洋香瓜等。

今日香蕉到貨量約61噸，其中場內到貨量約46噸，特區到貨量約15噸。本日大西瓜到貨量約158噸，一市場約135噸、二市場約23噸。