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MLB文字直播／陳偉殷敲2打點安打 馬林魚2：2追平教士

下周恐有雙颱夾擊？ 氣象局指出關鍵點

別怕曲子不熟 「安全」拍手有技巧

2018-06-01 09:01聯合新聞網 MUZIK閱聽古典樂

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天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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