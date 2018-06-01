吳德榮：下周四後鄰近台灣的天氣系統 具威脅不可小覷

2018-06-01 06:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



昨日台北高溫升至37.3度，再度擠進台北今年第3高，其他地區大致與前日類似。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨北台灣已有局部陣雨、氣溫略降，主要的對流在東部外海。

他表示，今日至周日滯留鋒南下至台灣；由於滯留鋒結構不強，亦無西南氣流伴隨，發生大規模、大量降雨的機率不高；但在滯留鋒附近發展岀對流胞帶來短暫、小範圍劇烈天氣的機率，還是存在，比較會發生在東半部及山區，其他地區的降雨比較弱，中南部平地降雨機率低。鋒後有些冷空氣，氣溫下降、北台灣轉涼。

下周一滯留鋒減弱東移，西半部氣溫回升至33、34度，下周二、下周三再回升至35、36度左右，午後有局部雷雨，大部分在山區。

吳德榮指出，下周四之後的天氣，因為同時牽涉到在菲律賓東方海面及南海熱帶擾動的發展及動向，以及緊隨在其後，起源印度洋的西南季風，另外就是弱的滯留鋒，彼此間產生的交互作用，使得大氣的變化更形複雜；只要模擬過程中，熱帶擾動及其他天氣系統的相對位置、強度及範圍大小與實際有一點小差異，最終都會累積成很大的誤差。

吳德榮說，即使最新歐洲、美國模式模擬的7日20時天氣圖，差異有比較縮小，但其不確定性還是很大。模式需得等到熱帶擾動發展得比較成熟時，模擬的不確定性才能降低。所以，想知道這些天氣系統是否會影響台灣？如果有會在何時？又會有多大的影響？必須等到周日後，才能逐漸明朗。

他表示，如果急著依據有很大不確定性的模擬，貿然去強調哪個熱帶擾動在何時成颱？何時影響台灣？其後西南季風又如何？不但不符合科學，也非明智之舉。現在最該去強調的是，下周四之後鄰近台灣的，可都是具有威脅、不可小覷的天氣系統(熱帶擾動、西南季風、滯留鋒)；提醒持續注意最新資料的變化。

中央氣象局說，今天至周日微弱鋒面影響，北部及東北部地區天氣稍轉涼，北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部較大雨勢發生的機率。