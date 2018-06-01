鋒面影響降雨範圍擴大 下周有機會生成颱風

2018-06-01 04:57 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天至下周日受鋒面影響，降雨範圍擴大，全臺各地皆有機會出現陣雨或雷雨，有降雨時相較於前段時間氣溫略降，悶熱感將緩解。下周一鋒面北移，仍有殘留水氣，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及中部山區也有局部短暫雷陣雨。