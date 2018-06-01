新東陽端午粽推客家新風味 黑橋牌手工香腸粽熱銷第一

2018-06-01 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



時序進入六月，充滿粽香的端午節已近在眼前，除了經典台式口味受到許多民眾死忠支持之外，各品牌也不段推出創意新口味，希望吸引越來越挑嘴的消費者買單嚐鮮！

新東陽今年特別推出三款由自營客家餐廳「臻好食客棧」料理長楊勝閔所研發的客家風味粽新品搶市，包括以客家菜中的經典手路菜梅干扣肉製成的梅干扣肉粽、以嚴選黑豬五花肉製成的客家鹹豬肉，遵循古法拌炒的客家油蔥酥製成的鹹豬肉粽，以及以香濃客家茶油搭配超級食物藜麥、金橘、雪蓮子等養生材料製作的茶油藜麥粽，滿足經典、創意、養生多種不同訴求。除了往年相當熱賣的嚴選培根黑豬肉粽之外，其他還有包含傳統台式、廣式經典和冰粽等近十六個口味的粽子供消費者選擇。