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新東陽端午粽推客家新風味 黑橋牌手工香腸粽熱銷第一

2018-06-01 00:05聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

時序進入六月，充滿粽香的端午節已近在眼前，除了經典台式口味受到許多民眾死忠支持之外，各品牌也不段推出創意新口味，希望吸引越來越挑嘴的消費者買單嚐鮮！

新東陽今年特別推出三款由自營客家餐廳「臻好食客棧」料理長楊勝閔所研發的客家風味粽新品搶市，包括以客家菜中的經典手路菜梅干扣肉製成的梅干扣肉粽、以嚴選黑豬五花肉製成的客家鹹豬肉，遵循古法拌炒的客家油蔥酥製成的鹹豬肉粽，以及以香濃客家茶油搭配超級食物藜麥、金橘、雪蓮子等養生材料製作的茶油藜麥粽，滿足經典、創意、養生多種不同訴求。除了往年相當熱賣的嚴選培根黑豬肉粽之外，其他還有包含傳統台式、廣式經典和冰粽等近十六個口味的粽子供消費者選擇。

無獨有偶，以香腸起家、從民國86年推出粽子至今已賣掉超過四百萬顆粽子的黑橋牌也表示，以黑豬肉主打的「黑豬香腸粽」也是近年最受矚目，從2010年上市熱賣至今，銷量已突破30萬顆，近兩年來單支銷量更佔黑橋牌粽子品項20%。最大特色是以自家經典商品黑豬肉香腸整條入粽，嚴選脂肪較少的豬後腿肉，以二分肥八分瘦的比例調製，故肉質較Q彈緊實，入粽後更能帶出扎實口感。且黑橋牌堅持全程手工包粽，數量有限需儘早訂購。

黑橋牌堅持全程手工包粽，讓消費者感受傳統風味。圖／黑橋牌提供
黑橋牌堅持全程手工包粽，讓消費者感受傳統風味。圖／黑橋牌提供
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黑橋牌黑豬粽系列皆相當熱銷，包括黑豬香腸粽與北海道干貝紫米黑豬肉粽。圖／黑橋牌提...
黑橋牌黑豬粽系列皆相當熱銷，包括黑豬香腸粽與北海道干貝紫米黑豬肉粽。圖／黑橋牌提供
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新東陽茶油藜麥粽，運用營養豐富的超級食物藜麥入菜，風味清爽獨特。圖／新東陽提供
新東陽茶油藜麥粽，運用營養豐富的超級食物藜麥入菜，風味清爽獨特。圖／新東陽提供
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新東陽梅干扣肉粽鹹香入味，風味相當獨特。圖／新東陽提供
新東陽梅干扣肉粽鹹香入味，風味相當獨特。圖／新東陽提供
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粽子脂肪
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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