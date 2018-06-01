新東陽端午粽推客家新風味 黑橋牌手工香腸粽熱銷第一
時序進入六月，充滿粽香的端午節已近在眼前，除了經典台式口味受到許多民眾死忠支持之外，各品牌也不段推出創意新口味，希望吸引越來越挑嘴的消費者買單嚐鮮！
新東陽今年特別推出三款由自營客家餐廳「臻好食客棧」料理長楊勝閔所研發的客家風味粽新品搶市，包括以客家菜中的經典手路菜梅干扣肉製成的梅干扣肉粽、以嚴選黑豬五花肉製成的客家鹹豬肉，遵循古法拌炒的客家油蔥酥製成的鹹豬肉粽，以及以香濃客家茶油搭配超級食物藜麥、金橘、雪蓮子等養生材料製作的茶油藜麥粽，滿足經典、創意、養生多種不同訴求。除了往年相當熱賣的嚴選培根黑豬肉粽之外，其他還有包含傳統台式、廣式經典和冰粽等近十六個口味的粽子供消費者選擇。
無獨有偶，以香腸起家、從民國86年推出粽子至今已賣掉超過四百萬顆粽子的黑橋牌也表示，以黑豬肉主打的「黑豬香腸粽」也是近年最受矚目，從2010年上市熱賣至今，銷量已突破30萬顆，近兩年來單支銷量更佔黑橋牌粽子品項20%。最大特色是以自家經典商品黑豬肉香腸整條入粽，嚴選脂肪較少的豬後腿肉，以二分肥八分瘦的比例調製，故肉質較Q彈緊實，入粽後更能帶出扎實口感。且黑橋牌堅持全程手工包粽，數量有限需儘早訂購。
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