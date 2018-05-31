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彭文正抄襲台大畢業生聯署信？ 台大生要提告

藝術結合飲食 好好吃特展從飲食看多元文化

2018-05-31 18:46中央社 台北31日電

民以食為天，收藏家徐俊義運用奇石藝術結合常民飲食主題，呈現表現膠質飽滿的肉類、彈性剔透的海鮮等，儘管是石材，但彷彿能感受鼻端、舌尖湧上的香氣與口味。

好好吃特展台北場即日起在行政院新莊聯合辦公大樓南棟文化部藝廊舉行，展覽共分3大單元「從產地到餐桌」、「食代風味」及「智慧選擇」。

這次展出的微型藝術模型，藝術家林靜宜、王佳蕙將傳統市場、冰果室等場景，搬進小小的展示箱中，栩栩如生，喚起觀眾對飲食的記憶。

策展承辦人張瀛之表示，精細的微型創作能觸發民眾的飲食記憶，透過看展過程，回憶起古早味的生活情境。

以奇石製作各式佳餚美食的徐俊義說，展區52件作品由他一手包辦，困難之處在於研究不同料理，以及找出契合石材。

徐俊義表示，20年前開始收藏石頭，每一個作品的素材，都是與石頭商接洽再由他親自挑選而來；石頭如今的樣子都是歷經千百年的風吹雨打，所以他堅持不雕塑石頭的外型，盡可能保持原貌。

文化部與其所屬國立台灣歷史博物館，透過和國立自然科學博物館合作，舉辦這次展覽，文化部次長李連權等人今天出席開幕典禮。

文化部盼透過特展，擴展民眾對於飲食的想像，從食物的取得、交換、烹調以及食用等不同飲食階段，認識各時代、族群的飲食策略，也看見這些飲食行動中蘊含的生活智慧。

文化部博物館
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