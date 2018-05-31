兩岸戲曲交流 《阿搭嫂》形象入人心

2018-05-31 20:24 台灣醒報 記者貝薈涵╱台北報導



穿著全身紅的戲服、將頭髮盤成髻，《阿搭嫂》形象宛如身旁的三姑六婆，普出場就引起觀眾共鳴，國立台灣戲曲學院台灣青年劇團與廈門市金蓮陞高甲劇團合作，以歌仔、客家、高甲三劇種共同演出《阿搭嫂》。廈門市台灣藝術研究院院長曾學文31日在記者會上表示，「希望透過提供演出機會，培養年輕人、傳承戲曲藝術。」

「阿搭嫂就像是閩南語講的『雞婆』，就是指愛管閒事的人。」曾學文表示，此劇講述的是阿搭嫂從鄉村到城市所發生的故事。他說，阿搭嫂的形象貼切民眾生活，每個人身旁都會有這樣的人，「無需多說，觀眾就能產生共鳴」。

《阿搭嫂》是一部輕鬆喜劇，經由台灣青年劇團老師李文勳修編，成為融合高甲戲、歌仔戲、客家戲3種劇種的戲曲。國立台灣戲曲學院校長張瑞濱表示，一般看到「三下鍋」的戲曲是融合崑劇、京劇與梆劇，融合高甲劇的較少，這次也是台灣青年劇團第一次嘗試融合高甲劇的戲曲。

廈門金蓮陞高甲劇團團長吳晶晶也同時是演出「阿搭嫂」的演員之一，她表示，「阿搭嫂」的角色將由3人分飾，分別使用高甲、歌仔與客家的方式演出6段劇，但為了讓劇與劇中能相互融合，才特別安插一段3人同台演出「阿搭嫂」內心戲的橋段。

《阿搭嫂》將於6月1至6月3日在台北市城市舞台演出，曾學文表示，盼透過此劇讓戲曲藝術能傳承下去，同時也提供年輕人發展技藝的舞台。對於台灣青年劇團與廈門市金蓮陞高甲劇團合作，他認為，兩岸交流提供一個平台，讓雙方都有互相學習的機會。

《阿搭嫂》是一部輕鬆喜劇，但經由台灣青年劇團老師李文勳修編成融合高甲戲、歌仔戲、客家戲3種劇種。 台灣醒報 分享 facebook

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