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彭文正抄襲台大畢業生聯署信? 台大生要提告

2018-05-31 17:18聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

一群台大準畢業生也發起「台大生連署畢業典禮邀請管中閔教授貴賓致詞」(https://docs.google.com/forms/d/1co2exH1mjnq_zCnr0HsNPtPT7zebci_n0QlqH_rGVto/viewform?edit_requested=true)，2天已有超過500名台大畢業生連署，但台大學生透過台大自主聯盟代發消息指，媒體人彭文正「公開抄襲台大畢業生聯署信，並惡意扭曲原意」，他們不排除提告。

「原來『知恥近乎勇、無恥近乎神勇』，不是一句戲謔話而已！」發起連署學生表示，近日台大畢業生聯合發起邀請管中閔教授到今年的畢業典禮上擔任貴賓致詞的聯署，他們希望聽到這位校長當選人對畢業生未來人生規畫的建議，也希望管教授分享自身的經歷以為借鏡。

連署學生表示，這原本的良善美意在台大學生間傳開，2天已有超過500人聯署。然而媒體人彭文正以其個人之顛倒是非之觀點，假台大學生發起聯署信之實，剽竊學生聯署公開文四個段落文字共 304 字，創其個人的聯署信函。

連署學生表示，在彭的「汙衊聯署文」中有多個段落的開頭部分都逐字照抄學生文稿，以混視聽，誤導大眾以為是原台大畢業生所發起，嚴重損及台大聯署信發起人之名譽，這種行為應為社會大眾所唾棄，其行為似已涉犯著作權法第 91 條第 1 項「重製罪」，以及刑法第 310 條第 2 項「加重誹謗罪嫌」，發起連署學生不排除將提出刑事告訴，以懲不法。

媒體人彭文正這封「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」連署書，遭台大自主聯盟指假台大...
媒體人彭文正這封「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」連署書，遭台大自主聯盟指假台大學生發起聯署信之實，剽竊學生聯署公開文四個段落文字共 304 字。圖／取自台大自主聯盟臉書
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彭文正。聯合報系資料照。
彭文正。聯合報系資料照。
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台大大學生畢業典禮
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