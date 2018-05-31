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蕉價低落農民盲目？蕉農：身處底層無法改變遊戲規則

2018-05-31 17:18聯合報 記者董俞佳╱即時報導

蕉價低落要怪誰？有民意代表直呼政府只忙選舉，不管農民死活。對此，農委會今天召開記者會說明協助香蕉外銷等措施，現場代表民間農產公司的負責人也直言，農民盲目種植香蕉，導致蕉價低落，不能只怪政府。對此，蕉農表示，政府早知道會發生問題，就應該提早發出警戒，要求農民不要種這麼多，而不是出了事情就把問題丟給農民，並且直指，底層農民無法改變政府與盤商設下的產銷機制，只能跟老天業對賭。

「台青蕉」蕉農王繼維說，香蕉這幾年價格不錯，的確不少農民加入，也擴大種植香蕉，香蕉種植面積增大，像是嘉義、雲林一帶也都比過去種植更多，且很多蕉農都是購買幾千株、幾萬株蕉苗來種植。他表示，雖然農民種植很多，本身也有責任，可是香蕉的產銷機制是政府、盤商建構出來的，農民只能跟老天爺賭博，沒有改變的權力。

王繼維表示，在香蕉價格低落的時候，政府常常會說，有呼籲農民不要再種植，但卻還是不聽持續種植，把問題丟給農民，可是回到產地現場，並沒有人去拉起這條停損點。

現在農委會雖然有在網路上建置查詢平台，王繼維表示，傳統的農民不太會看，也不了解，農委會放了資訊之後，不能就不管了，農民是否照作，政府不用了解並且加強輔助嗎？不然農委會的角色到底是什麼？

王繼維也直言，建構農產品的良好產銷系統應該是平常就要做的，可是農民只有在兩個時間會比較常看到這些高官，一個就是來勘災，一個就是農產暴跌的時候，他呼籲，政府平常就應該多關心建構產銷的平穩系統。

延伸閱讀：https://udn.com/news/story/7266/3172661　蕉價低落 農產公司：農民盲目不能光怪政府

蕉價低落，每公斤批發價12元。圖／本報資料照片
蕉價低落，每公斤批發價12元。圖／本報資料照片
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農民香蕉農委會
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