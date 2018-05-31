水庫還有水 一期稻作、產業供水無虞

2018-05-31 17:24 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



時序已進入汛期，但梅雨仍遲遲不來，南部水情拉警報，包括台南、澎湖已進入一階限水。水利署30日召開記者會，署長賴建信公開強調，即使今年梅雨量不如預期，水庫蓄水量仍可陸續完成全台一期稻作的供灌，並確保2個月以上的民生、產業安全水量，民眾不必太過擔心。

過去7、8個月來全台降雨狀況不理想，中央氣象局資料顯示，南部地區降雨平均只有過去的5成，北部則是過去的6到7成，水情較為穩定，但全台已連續304天沒有出現單日80毫米以上的明顯大雨。水利署水源經營組長林元鵬表示，台灣通常5月中旬就要進入梅雨期，但今年2月至今降雨偏少，各地區水庫蓄水量也持續減少中。

據水利署資料顯示，目前北部石門水庫蓄水量剩下4成，中部地區的蓄水量約7、8成，南部則需特別注意，包括台南曾文烏山頭水庫和澎湖地區水庫的蓄水量都只剩6%。但林元鵬說，「現在正值一期稻作抽穗期，即使梅雨量不如預期，存量仍可陸續完成全台一期稻作的供灌，水利署也會加強部分圳路末端的配水及調節閘門，確保完成供灌，農民不需太擔心。」

賴建信進一步說明，台南曾文烏山頭水庫30日的蓄水量約3400萬頓，扣除農業用水最後需求（6月3日一期稻作結束）1000萬頓後，民生產業每日出水量僅30萬頓，「因此可確保水庫尚有2個月以上的安全水量，且氣象局也預估，6月中旬將有較多降雨機會，水利署致力確保在6月底前不進入對民生產業影響較大的三階限水，民眾不必太過擔心。」

「在南部地區水情吃緊的同時，隨著時序逐漸進入防汛期（5月到11月），隨時可能降雨帶來豐沛雨量。」賴建信表示，水利署當前的任務便是「左手抗旱、右手防汛」，「現在雖然降雨偏少，防汛工程也不得停擺，包括盤點內水、外水防汛熱點、加強溝渠清疏、強化河川與水庫疏濬三大主軸，提高防災應變能力。」

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