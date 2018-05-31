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蕉價低落 農產公司：農民盲目不能光怪政府

2018-05-31 15:46聯合報 記者董俞佳╱即時報導

蕉價低落，引發爭議，還有地方民意代表抨擊政府只忙選舉，不管農民死活。今天台北果菜批發市場香蕉的批發價格每公斤只有10元，產地價格每公斤則只有6元，農委會副主委陳吉仲表示，希望明天絕對要比這個價高，至少要是12元。

農委會今天為此開記者會。陳吉仲表示，今年香蕉生產量比去年減少1%，為19萬9000多公噸，不過因為春蕉有顯著成長，再加上氣候穩定，香蕉量多，目前預計如果可以加速5000到7000公噸香蕉去化，他有信心價格一定可以回穩。

記者會還邀請福和生鮮農產股份有限公司董事長邱進福，邱進福直言，去年就呼籲農民不要再種植香蕉，因為屏東香蕉研究所的香蕉種苗已經供不應求，農民不聽卻還要繼續種植，今年這個價格是本來就能預期，他還說，農民自己盲目種植，不能光怪政府。邱進福說，農民愛種香蕉，卻不種植酪梨等較高經濟價值的作物，除非颱風來襲，不然這個價格是原本就能預期。

陳吉仲表示，6月8日開始，台農每周將協助出口台灣香蕉到杜拜，預計能出口120公噸。他也提到，為了增加冷鏈儲藏設備，農委會主委林聰賢指示，將在桃園、彰化、屏東建設大型的農業物流體系，屏東科技園區還會有大型的冷凍設備，將協助冷凍儲藏。

記者會也邀請通路業者，家樂福課長張原臺表示，目前協助促銷香蕉，像是上周促銷香蕉買一送一，盡量避免壞產地價格被破壞。

香蕉每公斤批發價格低到10元。圖／本報資料照片
香蕉每公斤批發價格低到10元。圖／本報資料照片
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香蕉農民農委會
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