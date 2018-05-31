孫中山變國父又變神 原來是這兩個原因

2018-05-31 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



澳洲雪梨大學終身講座教授黃宇和做研究，重視實地考察，試圖從時空的蛛絲馬跡找到歷史真相。在《從海角到天涯》書中，他就暢談自己如何從探查孫中山出生地、相關人的墳墓、細讀當地人口述史料等，認為孫中山是廣府人（說廣東話的族群）而非客家人。

黃宇和指出，孫中山為何被認定為客家人又被尊稱國父，其實都有當年政治考量，而這又要從國民黨元老級人物汪精衛說起。

他指出，汪精衛長期跟隨孫中山，原本地位非常崇高。孫中山過世後，軍權最後落到蔣中正手中，汪精衛不服氣，就於1938年呼籲蔣停止抗日，並在南京成立汪偽政權，還成功策動了100萬國軍投降日本。

「國父因此而生。」黃宇和表示，當時在重慶的國民政府，為頂住這股逆流，馬上追認孫中山為國父，藉此顯現汪精衛的南京政權只是汪偽政權。

他說，在此情況下，歷史學者羅香林出版《國父家世源流考》，提出孫中山是廣東紫金縣的客家人，好藉紫金早期居世族，凸顯孫中山中原血統純正；孫中山長子孫科、蔣中正等人也明白高抬孫中山在當時國家生死存亡之秋的重大意義，都接受羅香林的說法，國軍抗日士氣也真的提高。