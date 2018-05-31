最後的貴族王大閎 用自宅批判中國宮殿式建築

2018-05-31 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



傳奇建築家王大閎日前以101歲辭世，他長年被眾多建築後進奉為上師，有著外交總長父親的良好家世，也讓他被視為「最後的貴族」。一般都知他最有名的建築是國父紀念館與外交部等，但因這些公家建築在當年難逃脫上意政治指導，不少建築師都認為他最好的作品其實是住宅，又以近來在台北市立美術館旁重建的建國南路自宅為代表之一。

這棟被稱為「王大閎建築劇場」的重建自宅，在建築界眼中，與他另棟著名自宅濟南路虹廬一樣，外部設計都以封閉立面和高牆延續幼時的蘇州經驗，入口動線設計則有中式庭園曲徑通幽的巧妙：兩者都得行經高得看不見內部的高牆，才能先推開第一道窄門，踏入王大閎世界；順著一線天般的小庭園走下去，又才能發現第二道窄門，得以通往自宅內部。

如此中式庭園巧妙還不只此。建築師徐岩奇指出，王大閎這種讓人先經過庭園小徑沉澱心境、而非直接入室的手法，可視為一連串中式園林轉折有致的效應開始。

他指出，訪者在歷經屋外高牆、大門、庭園小徑、室內門的過程，已然驚喜連連；進了屋內，迎面的赫然是大片朱紅櫥櫃，眼光又轉到平行的左邊廚房，乃至右前方的客廳與餐廳乃至大片黑色落地窗，最後還延伸到戶外庭園，視線縮放間淨俐落且戲劇性，「這全是園林手法」。

這段視線旅程還沒完。研究王大閎建築多年的建築師徐明松在《靜默的光 低吟的風：王大閎先生》指出，訪者再從客廳轉進後方，就直接通往王大閎臥室，這裡簡簡單單，只有一張小床，面對著東側一個165公分寬的圓形窗。

這扇取自中國月洞門概念、鑲有木製窗櫺的玻璃橫拉窗，可是這間自宅最大重點之一：它關上時是木格，打開後望出去，就是個乾乾淨淨的圓洞，以及窗外特意栽種的搖曳綠竹，讓視線內外流動間，充滿古雅詩意。

也千萬要留意王大閎的空間格局設計。徐明松指出，王大閎自宅往往顛覆住宅第一眼就見大門以及合院建築正廳須在入口中軸線的傳統，但在建國南路自宅中，客、餐廳面向庭園落地窗外的兩根黑色鑄鐵柱子，又悄悄將建築回歸到左右對稱的「禮制」邏輯，若加上前院，更呼應了中國傳統院落空間的分布。此外，這兩根柱子也是結構所需。

然而這些看似融入中國傳統語彙的設計，依建築師郭肇立看來，重點是都具有文化象徵性，而非傳統宮殿式建築的裝飾性。郭肇立認為，王大閎著重對中國傳統建築元素如屋頂、斗拱、柱列、窗櫺、門扇等母題（motif）再設計，是因「象徵可以說故事，可以讓一個建築文學化、變成一首詩」，而非官僚威權的延續。