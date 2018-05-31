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台大生爆：6月國際校長會議 他校只願派副校長來

兒少帳戶滿周年 開戶率三成多

2018-05-31 14:09聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛生福利部社救司去年6月開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，協助低收入戶、中低收入全台符合資格1萬1469人，明天恰好滿1周年，社救司統計截至目前為止，開戶人數達3436人，開戶比例約3成3左右，當初目標設定1萬人開戶，如今開戶率不如預期，社救司表示，開戶率有持續上升，將會持續努力。

社救司科長李璧如表示，根據統計，目前開戶人數已有3436人，存最多的縣市為彰化縣，其次為台中市、高雄市，弱勢家庭已為了弱勢兒童存下2316多萬元，連同政府提供的開戶金，以及1年來的利息，兒少教育發展帳戶已經存下6366萬元。

李璧如表示，政府協助弱勢家庭存款，目前僅有1人有意要退出，退出的原因仍以沒辦法挪用家用為主，但是對方仍在1年的考慮期當中，李璧如表示，目前開戶率約3成3，主要是因為弱勢家庭，要挪用有限的資源，替孩子存下第一桶金，對於弱勢家庭而言，仍是一大考驗，當初設定的目標也是1萬人中的3成，目前已經達標。

李璧如表示，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」主要受理的對象是家中育有105年元旦後出生的孩子，且需符合低收、中低收入戶資格，或被長期安置2年以上者，開戶人依約存款，存款方案有3種，分別為月繳500元、1000元、1250元，政府每年會提撥同額款項進入，存款時間達18年。

弱勢家庭低收入戶
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