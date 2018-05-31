竹縣新瓦屋荷花浪漫盛開 網美快來打卡

2018-05-31 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣「新瓦屋客家文化保存區」生態池，近日粉嫩嬌豔的荷花熱烈綻放，紅花綠葉交相輝映，喜歡拍照分享的網美、網帥千萬別錯過！

縣長邱鏡淳表示，亭立而顧盼生姿的荷花，象徵著生生不息的客家文化，歡迎大家前來賞荷拍照，漫步老建築群，探訪各有特色的進駐單位，在忙碌高壓生活中享受放鬆喘息的時光。

文化局長張宜真表示，每年5月到7月是生態池荷花盛開的季節，民眾可從池邊人行道步入木棧曲橋就近欣賞，池塘內設有知名剪紙藝術家楊士毅「記憶的水稻田」，池畔旁展出在地藝術創作者蔣育鳳「傑出‧節出」等作品，搭配蟲鳴鳥叫及各式花草環繞，遠眺、近觀都美不勝收。