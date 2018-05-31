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女子做狐臭手術昏迷 宜衛生局：法規尚未生效無違法

2018-05-31 11:05聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

宜蘭縣羅東鎮29日發生一名女子進行腋下除汗手術，卻在麻醉後昏迷事件，宜蘭縣衛生局...
宜蘭縣羅東鎮29日發生一名女子進行腋下除汗手術，卻在麻醉後昏迷事件，宜蘭縣衛生局接獲通報調查。記者張芮瑜／翻攝
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宜蘭縣羅東鎮29日發生一名女子進行腋下除汗手術，卻在麻醉後昏迷事件，宜蘭縣衛生局接獲通報調查，但受限於有關法規中針對美容醫學操作醫師資格規定，在108年1月1日才開始實施，現階段查無違法。

宜蘭縣衛生局昨天獲報後即前往該診所針對案件的診療過程、操作人員資格及醫療處置進行瞭解，並查核診所廣告、服務項目、收費、醫事人員資格、醫療儀器許可證等項目，同時到醫院關懷該病患狀況；並分別依醫療法、醫師法、特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管法）查驗有無違法。

但衛生局表示，有關美容醫學操作醫師資格規定，列在特管法第19至21條，該條文分別針對美容醫學手術、美容醫學針劑注射、美容醫學光電治療條文的醫療機構條件、操作人員資格做出規範，不過這些法條現在雖已訂定，卻在108年1月1日開始實施；舊法不如新法嚴謹，因此對於該醫美爭議案件，只能「查無不法」。

宜蘭縣衛生局表示，縣內醫美機構計15家，衛生局劉局長呼籲民眾要慎選美容醫學機構，愛美也要重視醫療品質，尤其是暑假即將來臨，許多愛美人士接受美容醫學手術的高峰期。衛生局特別提醒民眾，美容醫學手術也是一種醫療行為，其就診程序應與一般就醫流程相同，應由醫師親自看診及諮詢。若先由諮詢師或美容師解說是不符合醫療常規程序，背後往往隱藏許多爭議與糾紛。

另外，民眾也應切記，不要被天花亂墜的廣告所吸引，應選擇合法立案的醫院或診所，並謹守「三要一不」口訣，包括要檢視診所現場是否揭示開業執照於明顯處、要檢視醫師執業執照、要主動詢問醫療儀器仿單說明、不要參加團購，才能降低醫療風險並保障自身權益。

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