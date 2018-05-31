小仁泉豆漿爆地下工廠？食安無問題 工廠設立不符

2018-05-31 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市衛生局食品衛生科技正張華珊表示，經查小仁泉豆漿公司的工廠設立不符，目前食安無問題。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

南部知名豆漿連鎖店「小仁泉豆漿」被爆豆漿豆花來自地下工廠。高雄市衛生局獲報前往稽查，小仁泉豆漿的營業事業登記地址在高雄市大社區，業者領有工廠登記證廠址卻是在仁武區。現場依食品衛生規範進行環境稽查，結果尚符合食品安全衛生管理法規定，人員現場抽驗「極品豆漿」及「極醇黑豆漿」等兩項產品，檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群等是否符合衛生標準。

高雄市衛生局食品衛生科技正張華珊表示，衛生局派員會同經濟發展局到小仁泉豆漿公司的營登地址及工廠登記地址進行稽查，結果位於仁武區的廠房目前尚在整修中無生產，但其廠區動線設備與原本工廠設立會勘時資料不符；另位於大社區的營登地址為目前生產廠房，並生產產品配送至各銷售門市。現場環境稽查結果尚符合食安法規定，另有關業者仁武區工廠設立現況與原核准不符及大社區未申請工廠設立，由經發局處辦。

張華珊說，工廠辦公室有存放卵磷脂，業者表示是用於煮黃豆過程有起泡時做為消泡用的，可提供卵磷脂購買證明，現場未發現有消泡劑等食品添加物。另抽查此公司製造極品無糖豆漿及極品微糖豆漿等兩項產品外包裝標示成分與製令單所載相符；此外並現場抽驗「極品豆漿」及「極醇黑豆漿」，等檢驗結果後依食安法規定辦理。

小仁泉業者也在臉書粉絲專頁上，向消費者致歉。