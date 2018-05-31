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親人、情侶凶殺案頻傳 醫：家庭關係崩解警訊

2018-05-31 09:36聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

示意圖，非當事人。台灣過去以穩固緊密的家庭關係為傲，但近來親人間兇殺案頻傳，醫師...
示意圖，非當事人。台灣過去以穩固緊密的家庭關係為傲，但近來親人間兇殺案頻傳，醫師認為這是「家庭關係崩解」的警訊，情緒管控及溝通技巧亟待重建。 聯合報系資料照
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近來親人或情侶間驚悚兇殺案頻傳，「怎會連住在同一屋簷下的親人和枕邊人都殺得下去？」精神科醫師指出，門診上常聽到患者因家庭或親密關係不睦，擔心遭攻擊，連睡覺都鎖門，這已是「家庭關係崩解」的警訊，政府相關部門應積極介入。

高雄榮總精神部主任陸悌表示，門診上有好幾名患者，因為常與孩子、丈夫或男友發生衝突，已出現「會不會被殺掉」的恐懼感，得鎖上房門才能安穩入眠。他感嘆，台灣過去一向以穩固緊密的家庭價值為傲，但家人相處沒在情緒上「設限」，動輒觸犯對方底線的結果，反而「由愛生恨」。

此外，陸悌說，許多年輕人從小備受呵護，挫折容忍度低，面對困難都是以「滿足自己、怪罪他人」的心態處理，情緒暴衝更是「無上限」；但家人們往往忽視或隱瞞日常生活中發現的警訊，沒有對外求助，也不捨斷然切割家庭關係，反而讓自己陷入險境，甚至釀成悲劇。

「給人台階下，也給自己一條活路」，陸悌表示，即使親如家人，不設好情緒底線，當怒氣到達臨界點，還不懂得喊停、暫離現場冷靜一下，可能將自己置於死地。

耕心診所院長林耕新說，人在情緒處於盛怒下，不管對方是不是家人，都可能做出致人於死的舉動；這些痛殺親人的兇嫌，大多在犯案前就有情緒管控問題，已屬「廣義型」精神疾病，但卻在家人輕忽下，未能及早通報社政系統或就醫治療。

林耕新認為，台灣的學校和家庭教育過去不重視孩子的壓力處置、情緒控管和溝通技巧，以高雄市為例，投資在每位市民身上的心理健康經費不到兩元，現已逐漸顯露危機，相關單位應該正視問題，讓孩子在學科學習外，也提高面對挫折的心理強韌度。

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