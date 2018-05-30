台北國際電腦展下週登場 最棒的產品是這些！

2018-05-30 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



一年一度最具科技指標性的COMPUTEX台北國際電腦展即將在6月5日至9日開展，今日預先公布了Best Choice Award（BC Award，最佳產品獎）獲獎名單，共有35件產品得獎，涵蓋生活科技、電競娛樂、智慧居家、商業解決方案及車載系統等五大應用領域，雖然COMPUTEX為B2B的專業展覽，但透過觀察得獎產品，也能讓一般消費者一窺科技新趨勢走向。

台北市電腦公會指出，今年有超過350件產品參與競賽，跟往年相比，今年產品最大特色，就是得獎產品更貼近使用者需求，展現高效能、低功耗的高附加價值，提供使用者更好的互動體驗。若以電競產品來說，不再只是單純的追逐硬體規格，軟體的深度整合與更完美的UI人機介面，讓使用者有更好的使用體驗，逐漸成為廠商在意的設計重點。