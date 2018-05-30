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路人的一個便當 流浪老伯落淚：今天可以吃飽了

今彩539、雙贏彩、大福彩開獎號碼看這裡！

2018-05-30 21:03中央社 台北30日電

今彩539第107129期開獎，中獎號碼16、34、25、29、5。3星彩中獎號碼473，4星彩中獎號碼8155。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北30日電】

雙贏彩第107033期今晚開獎，中獎號碼為23、21、17、16、22、9、11、18、6、19、13、14。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北30日電】

大福彩第107043期今晚開獎，中獎號碼為27、19、12、20、9、21、36，特別號為31。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

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天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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