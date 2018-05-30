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小型車路考3大扣分題 錯1題就出局

2018-05-30 19:49聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中區監理所今公布，統計小型車從去年5月，最常出錯的3大「扣分」題，第一名是 交岔路口紅燈停車時，前懸超越停止線或占用機車停等區，第二名是行駛中車輛壓實線，第三名是路邊停車未依規定顯示方向燈、未轉頭察看照後鏡等，滿分100分，70分及格，只要錯一題，都是扣32分，下車停止考試，出局了。

台中區監理所統計，去年5月實施道路考驗以來，中部3縣市，包括台中、彰化、南投，共4萬6458人參與道路考照，扣分第一名是交岔路口紅燈停車時，前懸超越停止線或佔用機車停等區，一出錯就是扣32分，一出錯就出局。

第二名是行駛中車輛壓實線，包括路面邊線、分向限制線、禁止變換車道線等，也是被扣32分。第三名則是路邊臨時停車、靠邊停車前或起駛前，未依規定顯示方向燈、未轉頭察看照後鏡及未注意有無障礙或車輛行人，同樣也是扣32分，錯一次就出局了。

台中區監理所所長劉英標提醒民眾，為讓場地考驗及道道路考驗扣分標準一致，今年2月起，場地考驗「未依規定繫安全帶」，以及「上、下車開車門前未留意有無人車通過」也加重扣分，二者都是扣32分，錯一次就出局。

台中區監理所說明，另也針對大客貨車、聯結車新增行車前檢查、起駛前動作及放置並檢查行車紀錄卡（俗稱大餅）等扣分項目。相關調整著重於良好駕駛習慣養成，確保駕駛人不疏漏任何細微的環節，促進用路人的交通安全。如有疑問歡迎來電台中區監理所04-26912011轉201劉科長

小型車場地考驗「未依規定繫安全帶」，以及「上、下車開車門前未留意有無人車通過」都...
小型車場地考驗「未依規定繫安全帶」，以及「上、下車開車門前未留意有無人車通過」都是扣32分，錯一次就出局。圖／台中監理所提供
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小型車場地考驗「未依規定繫安全帶」，以及「上、下車開車門前未留意有無人車通過」都...
小型車場地考驗「未依規定繫安全帶」，以及「上、下車開車門前未留意有無人車通過」都是扣32分，錯一次就出局。圖／台中監理所提供
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