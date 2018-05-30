教育部：大學校長遴委會所做決定 不足以對外發生效力

2018-05-30 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部4月下旬駁回台大校長遴選結果，台大國發所博士生王宗偉等10多名台大學生，明天將提起訴願，請教育部撤銷原駁回處分，並聘任管中閔為台大校長。王宗偉說，教育部5月4日的公文內容，連是不是行政處分都說不清楚，違反正當法律原則；教育部法制處則表示，教育部聘任是行政處分，但大學校長遴選屬於多程序組合，因此遴委會所作成之決定，並不足以對外發生效力。

教育部在4月下旬以管中閔違法兼職為由，駁回台大校長遴選結果，而台大則回應，要求教育部依法盡速發聘，且必要時學校應依法尋求救濟。接著，教育部又回應「堅持台大迅即重啟遴選」。目前雙方立場各持己見，台大校長遴選陷入僵局。

「教育部5月4日發出不予核備的公文，但連是不是行政處分都說不清楚，違反正當的法律原則。」王宗偉表示，教育部拒絕聘任之原處分若為「行政處分」，那麼本件訴願的第一項請求即為「撤銷原處分」。但若行政院認為教育部的原處分不是行政處分，則是請教育部根據遴選委員會1月5日決議，盡速聘任管中閔為台大校長。

教育部法制處長李嵩茂今天上午在立法院教委會時表示，依照以往司法機關裁判的見解，教育部針對大學校長的聘任，屬於行政處分。有人針對聘任不服的話，就可以提起救濟。而救濟審查的範圍包括：針對聘任處分的過程是否符合正當法律程序、是否基於錯誤不足的訊息作成處分等。