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教育部：大學校長遴委會所做決定 不足以對外發生效力

2018-05-30 18:16聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部4月下旬駁回台大校長遴選結果，台大國發所博士生王宗偉等10多名台大學生，明天將提起訴願，請教育部撤銷原駁回處分，並聘任管中閔為台大校長。王宗偉說，教育部5月4日的公文內容，連是不是行政處分都說不清楚，違反正當法律原則；教育部法制處則表示，教育部聘任是行政處分，但大學校長遴選屬於多程序組合，因此遴委會所作成之決定，並不足以對外發生效力。

教育部在4月下旬以管中閔違法兼職為由，駁回台大校長遴選結果，而台大則回應，要求教育部依法盡速發聘，且必要時學校應依法尋求救濟。接著，教育部又回應「堅持台大迅即重啟遴選」。目前雙方立場各持己見，台大校長遴選陷入僵局。

「教育部5月4日發出不予核備的公文，但連是不是行政處分都說不清楚，違反正當的法律原則。」王宗偉表示，教育部拒絕聘任之原處分若為「行政處分」，那麼本件訴願的第一項請求即為「撤銷原處分」。但若行政院認為教育部的原處分不是行政處分，則是請教育部根據遴選委員會1月5日決議，盡速聘任管中閔為台大校長。

教育部法制處長李嵩茂今天上午在立法院教委會時表示，依照以往司法機關裁判的見解，教育部針對大學校長的聘任，屬於行政處分。有人針對聘任不服的話，就可以提起救濟。而救濟審查的範圍包括：針對聘任處分的過程是否符合正當法律程序、是否基於錯誤不足的訊息作成處分等。

但國民黨立委柯志恩反問李嵩茂，教育部曾說駁回台大校長遴選結果「不算行政處分」，又該如何解釋？李嵩茂回應，教育部最後的聘任動作，確實是行政處分，但是依照高雄高等行政法院105年度針對成大校長遴選的判決，認為大學校長遴選分成不同階段，屬於多程序組合，因此參與前階段遴選程序的大學遴選委員會，其作成之決定，並不足以對外發生效力。

圖為台大校區椰林大道。 圖／聯合報系資料照片
圖為台大校區椰林大道。 圖／聯合報系資料照片
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教育部台大管中閔
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