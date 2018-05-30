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傅達仁抵達瑞士 準備執行安樂死

氣溫飆冷氣開滿 用電量衝上3,677萬瓩創歷史新高

2018-05-30 18:13聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

台電今天公布尖峰用電量出現在1時50分，達3,677.1萬瓩，創下史上新高，也是首度出現5月破歷史新高的紀錄。上一次歷史新高的用電紀錄是去年的8月15日，當天尖峰用電量為3,645萬瓩。

台北今天天氣持續悶熱午後雷陣雨直到下午3點半才降下來，氣溫悶熱讓用電量持續衝上新高

氣溫飆，民眾冷氣全開，用電量衝上3,677萬瓩創歷史新高。記者林俊良／攝影
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氣溫飆，民眾冷氣全開，用電量衝上3,677萬瓩創歷史新高。記者林俊良／攝影
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氣溫飆，民眾冷氣全開，用電量衝上3,677萬瓩創歷史新高。記者林俊良／攝影
氣溫飆，民眾冷氣全開，用電量衝上3,677萬瓩創歷史新高。記者林俊良／攝影
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台電
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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