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影／國健署舉行戒菸救心記者會

2018-05-30 15:21聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

國健署今天舉行吸菸傷心，戒菸救心記者會，邀請戒菸的蔡偉文先生現身說出自己歷經心臟開刀戒菸後重生的經歷，現場也頒獎給戒菸就贏比賽的得獎者廖永鴻先生。

國健署今天舉行吸菸傷心，戒菸救心記者會，現場頒獎給戒菸就贏比賽的得獎者廖永鴻先生...
國健署今天舉行吸菸傷心，戒菸救心記者會，現場頒獎給戒菸就贏比賽的得獎者廖永鴻先生（左二）。記者邱德祥／攝影
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國健署今天舉行吸菸傷心，戒菸救心記者會，邀請戒菸的蔡偉文先生現身說出自己歷經心臟...
國健署今天舉行吸菸傷心，戒菸救心記者會，邀請戒菸的蔡偉文先生現身說出自己歷經心臟開刀戒菸後重生的經歷。記者邱德祥／攝影
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戒菸國健署
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