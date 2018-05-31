【IP授權】專訪小黃間插畫家Barry 熊抱生活的美好

2018-05-31 11:01 聯合新聞網 IP旗艦計劃



圖/聯合數位文創提供 文/吳欣穎 分享 facebook

文／IP旗艦計劃

打破限制、為自己創作、走自己的路，這是在每一位創作者身上可見的開拓型特質，自離開辦公生活後，小黃間插畫家－Barry逐步逐夢踏實，為自己寫下新的生命篇章。

在2012年台北藝穗節獲獎後，著手進行多量的創作，貝爾熊角色的形象逐漸有了立體的輪廓，那個溫暖人心、在城市裡以「抱抱」撫慰他人的熊熊工作者，以療癒舒心的土耳其藍的色彩，帶給人暖心、舒壓的感受，給在城市中庸庸碌碌奔走的靈魂一絲暖意。

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一隻型體曖昧、令人分不清是狗還是貓的流浪動物－小黃，仔細端詳小黃的面容，有如開鎖的鑰匙孔，是Barry以自身工作室為發想，以鑰匙孔為概念，描繪出小黃細部的臉部五官，象徵在窄小的工作室內，炙熱地進行個人創作的空間。

談到熊熊家庭的創作靈感，Barry告訴了我們一則小故事：流浪於城市中的小黃，穿梭在人行道、馬路間總是孤伶伶地生活著，直到遇上在城市中以抱抱為工作的貝爾熊後，一切的生活開始有了劇烈的變化－這位充滿暖意的熊男孩，因有著一顆纖細而敏感的心，能同理他人的情緒、化敏感脆弱為友愛，透過轉化自身的憂鬱、傳遞更多溫暖的精神價值。

就這樣熊男孩看見了小黃有著因長期流浪下所生的機敏伶俐，也有著難以信任他人的寂寞孤寂，遂擁抱那顆流離失所的心，為小黃的心添上家人的概念，就如同聖修伯里的《小王子》裡，小王子與狐狸之間的「馴養」關係，因為「馴養」讓兩個人從自身的平行世界產生交集，也因為「馴養」點亮兩個人的小星系、小宇宙！

帶著這份發自內心的暖流，在Barry的創作裡，新增更多的成員，如: Momo、懶懶、巧克與奶油。

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提到生活與旅行的哲學，Barry笑了笑分享近期的百夫長行李箱設計，即是從一次旅日錯過班機的過程中發現意外的美好，因錯過班機反而能從中獲得更多旅途上的精彩，而行李箱就是所有旅人行走世界時的必備物品，Barry以「甜蜜生活」為主題，將貝爾、Momo、懶懶熊結合甜滋滋的熊軟糖，希望帶給旅人隨時隨地都要保持Q彈的活力與好心情，並時刻提醒自己珍惜每一趟旅程的當下的珍貴。

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