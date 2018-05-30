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助非洲女孩翻轉命運 台生拍片推廣布衛生棉

2018-05-30 12:04中央社 台北30日電

看似平常的衛生棉，卻是非洲女孩遙不可及的奢侈品。中原大學學生拍攝影片，希望讓大眾瞭解非洲女孩生理期時面臨的困境，藉此推廣布衛生棉計畫，助非洲女孩翻轉命運。

中原大學電子工程系、企業管理系及商業設計系跨域合作開設廣告行銷服務課程，讓學生為非營利組織與社會企業提供專案企劃及廣告行銷服務，今天舉行「要你管」記者會，展現服務學習成果。

中原大學應用外國語文系學生黃沐庭等人組成的團隊，與「愛‧女孩」布衛生棉非洲推廣計畫合作，邀請台灣女孩和非洲女孩拍攝短片，希望引起大家關注，幫助非洲女孩，讓她們翻轉命運。

曾前往肯亞當國際志工的黃沐庭表示，在和當地女孩聊天後才知道，每個月的生理期是她們可怕的夢魘，台灣女孩能隨處買到的衛生棉，對非洲女孩卻是遙不可及的奢侈品。

黃沐庭指出，由於非洲家庭的經濟能力有限，沒有多餘的錢讓女孩買衛生棉，每逢生理期，非洲女孩只能用布片、獸皮、果皮來墊，甚至有人直接坐在地板上讓經血滴流，也因此生理期一到，女孩們便不敢上學，深怕被男同學嘲笑，即使她們非常有心學習，生理期時也只能待在家裡。

在肯亞擔任志工期間，黃沐庭接觸到「愛‧女孩」計畫，協助教導當地女孩用布片做成簡易的衛生棉，同時也宣導正確的衛生觀念，教她們如何洗、曬衛生棉，還有生理期的注意事項。

為了讓更多人瞭解這個議題，黃沐庭和團隊成員邀請非洲女孩和台灣女孩拍攝影片，讓大家瞭解環境和資源的落差，希望號召更多人關注，願意捐款讓「愛‧女孩」計畫購買布料，提供給非洲女孩，或是願意擔任志工，教非洲女孩製作布衛生棉。

另一組團隊則和台灣外籍勞動者發展協會合作推廣「移工翻轉學苑」，希望協助移工成為新南向企業的好夥伴；也有團隊和眼鏡品牌合作，透過拍攝型錄，呈現新住民在台灣的心情與夢想，希望大家關心新住民議題。

非洲生理期中原大學
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