親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

「我殺死老婆而且自殺了」 男殺前妻後自己報警

殉國將士墓額滿？美軍的「英雄門檻」難題

雙颱夾台灣？彭啟明批：專業氣象人不該發布這樣的訊息

2018-05-30 10:39聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明。聯合報系資料照
天氣風險公司總經理彭啟明。聯合報系資料照
分享
有氣象的臉書專頁指6月8日至13日台灣兩側恐有雙颱，產生疑似藤原效應等，中央氣象局今天表示，講颱風還太早，現在這團雲結構很差，連「熱帶擾動」都還稱不上。氣象達人彭啟明更直言，各地模式預測分歧極大且不確定性太高，發布這樣的無效訊息，只會造成民眾恐慌，已有違反氣象法之虞。

各國模擬出下周西北太平洋將有「熱帶擾動」發展，中央氣象局預報員程川芳說，模擬顯示3號以後有機會發展出熱帶低氣壓，但何時會形成、甚至是否會發展成颱風，都還是未知數。他說，同一國模式在不同時間做的模擬也有不一致，更何況不同國家的模式，有的指一個、有的指兩個，非常分歧。

程川芳說，未來要視它北上的狀況，可能帶來降雨，可能因下沉氣流反而因水氣蒸發會帶來乾空氣，間接影響台灣的時間要5日以後。

彭啟明說，是否會發展成熱帶擾動甚至變成低氣壓，最快要本周五、周六才會知道。他說，現在只能預測，南方擾動發展起來，雨水會較多，台灣有機會解除旱象。否則只能靠午後熱對流帶來的降雨解渴。

他表示，歐美預測的模式大家都有看到，前後預測時間誤差很多，有的模擬一個颱風、有的兩個，有的沒有，專業的氣象人不該在這個時間發布這樣的無效訊息。

最新(29日20時)各國模式模擬6月6日20時850百帕天氣圖顯示，在廣東附近熱...
最新(29日20時)各國模式模擬6月6日20時850百帕天氣圖顯示，在廣東附近熱帶擾動的位置、強度不同，歐洲模式在菲律賓東方還多一個。圖/擷自吳德榮專欄
分享

颱風氣象局彭啟明
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

集郵曾是四五年級生共同回憶 如今集郵社生意冷清清

2018-05-30 10:33

今有短暫雨 高溫上看35度

2018-05-30 04:56

大樂透頭獎1注獨得8億 獎落彰化溪湖

2018-05-30 00:13

高溫炎熱再兩天 6月1日鋒面報到轉有雨

2018-05-30 09:13

逛大賣場治便祕？醫：心情愉悅會促進腸胃蠕動

2018-05-30 00:02

吃到飽定期票溢扣退款過慢 民怨不積極

2018-05-30 08:14

夏日青春痘亂冒怎麼辦？醫師提醒不能做這件事

2018-05-30 08:15

今天帶雨具 吳德榮：下午大台北、宜蘭平地仍可能雷雨

2018-05-30 08:09

郵局表示目前發行最多的郵票是常用郵票

2018-05-30 10:33

菸齡20年每天1包 55歲男患急性心肌梗塞

2018-05-30 10:04

好消息！頑皮世界周六開放學甲鹽水鄉親免費入園

2018-05-30 09:52

探索台灣鐵道旅遊 法國電視台一次拍不夠

2018-05-30 09:37

泡麵、洋芋片、零嘴裡都有的兩個添加物！它們到底是誰？

2018-05-30 08:00

注意！北部空品達橘色提醒

2018-05-30 04:56

健康你我他／母親節，帶媽媽去看海

2018-05-30 00:24

免疫療法抗肺癌 中西醫6月9日免費解惑

2018-05-30 00:24

癌症新藥加速納保 澳洲、英國有一套

2018-05-30 00:24

長照工作好潮 照服員牛仔裝走秀

2018-05-30 00:24

徐州拓片書畫 國父紀念館展出

2018-05-30 00:16

是你嗎？彰化溪湖開出8億大樂透頭獎！

2018-05-30 00:01

個資亂填不理賠 高市C-bike下月起幫你投保

2018-05-29 23:54

一來就有感覺！逛賣場治便祕？ 醫：心情愉悅促進排便

2018-05-29 23:08

「我的未來不是夢」 高雄長庚300人自發快閃挺癌友

2018-05-29 23:01

獎落彰化 最長連摃大樂透頭獎今天開出 1注獨得8億

2018-05-29 21:59

88年6月30日前出廠大客車 明年12月10日強制退場

2018-05-29 21:10

迴響╱救偏鄉公運 學者建議成立基金、開放自用車

2018-05-29 21:09

香蕉每公斤1元 農民吃土？ 農糧署這樣解釋

2018-05-29 19:42

影／毛小孩吃粽過端午 西谷米水晶粽DIY

2018-05-29 19:10

大熱天沖冷水澡喝冰水會中風？醫師：誤傳誇大

2018-05-29 18:11

五月天阿信跨刀創作 向台灣漫畫宗師鄭問致敬

2018-05-29 17:33

長照工作也能很潮！牛仔工作裝秀出時尚風

2018-05-29 17:23

調查：六成年輕人想投入長照市場 期待薪資35K起跳

2018-05-29 17:21

航空遭罰首例！防疫不力致麻疹散布 虎航遭罰五萬元

2018-05-29 16:43

蝦皮購物攜手Road to Ultra推獨家周邊組

2018-05-29 16:41

這4種行為超NG的啦！ 旅遊業最怕奧客來找碴

2018-05-29 16:22

加油差一步命運差真多 發票差一碼痛失千萬

2018-05-29 16:11

對工作厭倦、沉迷科技！人生需要暫停的五大警訊

2018-05-29 15:41

5分鐘內改變心情！研究證實：7種迅速擺脫悲觀的方法

2018-05-29 14:55

錯誤的決定！10種你每天在犯卻沒意識到的壞習慣

2018-05-29 14:55
看更多

熱門文章

獎落彰化 最長連摃大樂透頭獎今天開出 1注獨得8億

2018-05-29 21:59

加油差一步命運差真多 發票差一碼痛失千萬

2018-05-29 16:11

「台灣人感動了我」 他為何棄香港來台灣定居？

2018-05-29 13:23

被老婆發現去過按摩店要離婚 他崩潰問怎麼謝罪

2018-05-29 14:04

香蕉每公斤1元 農民吃土？ 農糧署這樣解釋

2018-05-29 19:42

超商店員新技能！全新時尚品牌K·Seren進駐7-ELEVEN

2018-05-29 18:38

天氣好夏季水果全面盛產 香蕉出口受阻價格最慘5元

2018-05-29 11:34

大熱天沖冷水澡喝冰水會中風？醫師：誤傳誇大

2018-05-29 18:11

這4種行為超NG的啦！ 旅遊業最怕奧客來找碴

2018-05-29 16:22

就是愛雞塊！ 麥當勞5月30日首度推出「辣味鷄塊餐」

2018-05-29 17:32

天氣太熱鳳梨量多價低 農民：沒有崩盤這麼誇張啦！

2018-05-29 11:25

【蕭郁書色彩占卜】你讓人又愛又恨的地方是？

2018-05-29 11:45

今有短暫雨 高溫上看35度

2018-05-30 04:56

親自送上6萬名牌包 凱莉珍娜大手筆寵粉絲

2018-05-29 13:15

5分鐘內改變心情！研究證實：7種迅速擺脫悲觀的方法

2018-05-29 14:55

逛大賣場治便祕？醫：心情愉悅會促進腸胃蠕動

2018-05-30 00:02

大樂透頭獎1注獨得8億 獎落彰化溪湖

2018-05-30 00:13

美福早午餐肋眼、石斑魚無限吃 再送白醬龍蝦身半隻

2018-05-29 12:09

拒當「樓下的房客」！ 數據看全台日租套房處處危機

2018-05-29 12:57

6月底前不進入三階限水！南水局：南水北調成關鍵

2018-05-29 11:46

調查：六成年輕人想投入長照市場 期待薪資35K起跳

2018-05-29 17:21

今日星座運勢／雙子 易被他人左右 選擇與智者對話

2018-05-30 00:00

錯誤的決定！10種你每天在犯卻沒意識到的壞習慣

2018-05-29 14:55

影／日本腦炎進入流行期 高雄捕獲3萬多隻病媒蚊

2018-05-29 14:49

今天帶雨具 吳德榮：下午大台北、宜蘭平地仍可能雷雨

2018-05-30 08:09

是你嗎？彰化溪湖開出8億大樂透頭獎！

2018-05-30 00:01

封閉5個月！北海道名勝「札幌市鐘樓」6月1日開始整修

2018-05-30 00:20

雙颱夾台灣？彭啟明批：專業氣象人不該發布這樣的訊息

2018-05-30 10:39

喉嚨痛竟是淋巴癌 96歲阿公勇敢抗癌

2018-05-29 13:39

長照工作也能很潮！牛仔工作裝秀出時尚風

2018-05-29 17:23

對工作厭倦、沉迷科技！人生需要暫停的五大警訊

2018-05-29 15:41

不同螢幕嬌嬌女 莫允雯愛Ferragamo帥氣大包

2018-05-29 00:17

你中了嗎？虎頭埤「阿勃勒生態季」任一字同音免費入園

2018-05-29 12:02

夏日青春痘亂冒怎麼辦？醫師提醒不能做這件事

2018-05-30 08:15

8月底前遊六龜 有中央補助和地方5折優惠

2018-05-29 12:20

夏季水果大盛產 林聰賢今上電視購物賣水果

2018-05-29 11:42

超稀有！北海道和牛每月只賣24頭 國賓5餐廳吃得到

2018-05-29 14:58

吃到飽定期票溢扣退款過慢 民怨不積極

2018-05-30 08:14

88年6月30日前出廠大客車 明年12月10日強制退場

2018-05-29 21:10

楊丞琳和EXO吳世勳並肩比帥 現身LV早春發表

2018-05-29 19:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top