雙颱夾台灣？彭啟明批：專業氣象人不該發布這樣的訊息

2018-05-30 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明。聯合報系資料照 分享 facebook 有氣象的臉書專頁指6月8日至13日台灣兩側恐有雙颱，產生疑似藤原效應等，中央氣象局今天表示，講颱風還太早，現在這團雲結構很差，連「熱帶擾動」都還稱不上。氣象達人彭啟明更直言，各地模式預測分歧極大且不確定性太高，發布這樣的無效訊息，只會造成民眾恐慌，已有違反氣象法之虞。

各國模擬出下周西北太平洋將有「熱帶擾動」發展，中央氣象局預報員程川芳說，模擬顯示3號以後有機會發展出熱帶低氣壓，但何時會形成、甚至是否會發展成颱風，都還是未知數。他說，同一國模式在不同時間做的模擬也有不一致，更何況不同國家的模式，有的指一個、有的指兩個，非常分歧。

程川芳說，未來要視它北上的狀況，可能帶來降雨，可能因下沉氣流反而因水氣蒸發會帶來乾空氣，間接影響台灣的時間要5日以後。

彭啟明說，是否會發展成熱帶擾動甚至變成低氣壓，最快要本周五、周六才會知道。他說，現在只能預測，南方擾動發展起來，雨水會較多，台灣有機會解除旱象。否則只能靠午後熱對流帶來的降雨解渴。