集郵曾是四五年級生共同回憶 如今集郵社生意冷清清

2018-05-30 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



蔣總統、蔣宋美齡、鄧麗君等大陸耳熟能詳的名人郵票，一度是大陸郵票蒐藏者的大熱門，卻因為是「中華民國郵票」無法公開，逐漸冷卻。記者劉明岩／翻攝 分享 facebook 集郵是很多人童年共同的回憶，但在數位時代，魚雁來往少了，不僅影響郵票發行，集郵也不再盛行，郵票連保值都不可得，集郵社者說，對於手中持有的郵票除非有特殊性，否則目前只能打8折脫售。

彰化市磊昌郵幣社是目前彰化縣極少數的專業集郵社，老闆林明德從小就是集郵迷，約30年前，也就是70年代集郵風氣最盛的年代，投入營集郵社經營，也見證了集郵風氣、郵票交易景氣的盛衰。

林明德說，台灣早期鮮少有人集郵，直到70年代經濟起飛後，才有能力集郵，之前在40年代的三七五減租、蔣總統肖像、地方自治及黑，西螺大橋等郵票都十分搶手。

在國內集郵最盛行的時代，許多人幾乎都擁有集郵冊，收到信後，不忘剪下蓋有郵戳的郵票，也有人幾乎不漏掉每一版發行的郵票，所堆集一本本的集郵冊，除了是個人回憶外，更是將台灣歷史、社會演進的縮放在方寸之間外，有的人想當做傳家寶，有的則是認為可以保值，甚至投資。

但林明德指出，近10多年來，隨著數位時代到來，通訊科技的發達，電子郵件取代了寫信，到現在大家line來lne去，臉書也代替家書，甚至手機吃到飽，不要說寫信太麻煩了，甚至很多人連寫一封信都有困難，郵票使用便大量減少，連帶集郵風氣及郵票買賣大幅滑落。

不過，隨著開放陸客來台，為台灣郵票交易注入新活力，林明德說，約民國100年上下，當時大陸炒作台灣的「蔣宋美齡」、「鄧麗君」等讓大陸耳熟能詳的名人郵票，像蔣宋美齡郵票每張面額12元，一版20張郵票要價4000元。

儘管如此，台灣郵票印有「中華民國發行」字樣，則在大陸無法公開展示，加上大陸政策的一再改變，只能私下買賣，熱度維持不了多久，很快就冷卻。 林明德說，現在對大陸投資者來說，反而是針對早期由大陸發行的郵票，在被賣到台灣後，再買加碼買回去。