夏日青春痘亂冒怎麼辦？醫師提醒不能做這件事

2018-05-30 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



青春痘不要用擠的。圖／報系資料照 分享 facebook 炎炎夏日，加上最近許多學生面臨期末考，熬夜唸書，臉上的青春痘如雨後春荀般冒出，皮膚科醫師提醒，如果青春痘已發炎，千萬不能擠，擠了會造成皮膚的凹陷，形成難以去除的疤痕。

中華民國醫用雷射光電學會理事長、皮膚科醫師王正坤最近在成功大學開課，指導學生正確治療青春痘的方法與預防之道。

他表示，學生常常會在書桌放一面小鏡子，當青春痘化膿時，就對著鏡子用力一擠，讓膿汁噴到鏡子上面，感覺很「暢快」，但是這種做法是錯誤的，不能亂擠發炎的青春痘，亂擠容易造成凹陷疤痕。

王正坤表示，導致皮膚凹陷疤痕最大的原因是發炎，發炎太厲害時，皮膚傷口的細胞激素不平衡，導致傷口修復混亂，無法修補潰爛受傷的真皮層，過度擠壓會讓發炎的範圍擴大，因此傷害到旁邊的正常皮膚組織。春春痘的分類有丘疹、膿皰、粉刺與囊腫等，可以擠的青春痘是黑頭粉刺或白頭粉刺，其餘發炎型的青春痘並不適合擠壓。

他表示，青春痘的致病原因是一連串的變化，毛細孔的角質角化不良，形成粉刺，阻塞毛細孔，雄性荷爾蒙導致皮脂腺分泌大量油脂，這些油脂被痤瘡桿菌分解成為游離脂肪酸，游離脂肪酸吸引大量的白血球移動到毛囊，毛囊充滿各種發炎物質與細胞激素，造成毛囊發炎、紅腫、化膿、潰爛。

一般治療方式是長期口服四環黴素類的抗生素，外用殺菌藥膏、去角質藥膏與疤痕藥膏，嚴重型的青春痘可以口服維他命A酸。如果有革蘭氏陰性細菌感染時，必須更換抗生素。

另外可以搭配脈衝光、染料雷射、藍光治療、果酸換膚或杏仁酸換膚等治療。如果產生皮膚凹陷疤痕時，可以藉由磨皮雷射、飛梭雷射或皮秒雷射蜂巢透鏡來改善。預防之道，是保持皮膚乾淨、乾爽，少吃油膩的食物，不要熬夜，不要擦油膩的化妝品。