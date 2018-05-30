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注意！北部空品達橘色提醒

2018-05-30 04:56聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天各地為多雲到晴天氣，白天氣溫偏高。環保署表示，紫外線較高導致，今起2天北部空品為橘色提醒，對敏感族群不健康，要特別注意。

其他地區，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

明天鋒面接近，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲天氣，環保署表示，午後因紫外線較強，光化反應作用致北部局部地區臭氧濃度較高，空氣品質為橘色提醒，要注意。後天北部空品稍改善，不過，高屏空品區預計為橘色提醒，換南部民眾要注意。

圖／擷取自環保署網站
圖／擷取自環保署網站
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紫外線金門
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