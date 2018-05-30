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逛大賣場治便祕？醫：心情愉悅會促進腸胃蠕動

2018-05-30 00:02聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一名網友日前在社群網站上PO文「逛賣場能治便祕」，表示每次排便不順，只要去賣場吹一吹冷氣就有感覺了，還戲稱「大賣場真是便秘的好朋友」，引發網友熱議；醫師則認為排便跟情緒與自律神經相關，的確可能因逛賣場很開心，產生便意。

家有3歲幼兒的方姓家長看了該則PO文深有同感，他說，孩子經常一整天在家都沒排便，但只要晚上帶去大賣場買東西，才逛10分鐘就吵著要上廁所。精神科醫師則解密說，如果逛街讓人有放鬆感，副交感神經感到興奮，就會促進腸胃蠕動，「排便當然更順暢！」

高雄市阮綜合醫院身心內科主治醫師林奕萱表示，不管是逛賣場、書店或百貨公司，尤其是在情緒緊張或壓力大時，只要這個行為「令人愉悅、放鬆」，會想上大號是很合理的。

針對網友回響，林奕萱則認為，人其實到哪裡都能上廁所，只是因為把逛賣場和愉快的記憶產生連結，所以才會對「逛賣場時會想上大號」印象特別深刻。

林奕萱說，由於自律神經與腸胃運作有關，門診上常看到有患者因為忙著工作或考試，產生焦慮、壓力等情緒，造成自律神經失調，不是便秘就是經常跑廁所，不過等到壓力期一過，相關生理症狀就跟著消失。逛賣場因為環境舒服、很紓壓，自然促進腸胃蠕動、出現便意。

網友在社群網站分享「逛賣場可治便祕」心得引發回響，醫師認為，心情愉悅放鬆的確可促...
網友在社群網站分享「逛賣場可治便祕」心得引發回響，醫師認為，心情愉悅放鬆的確可促進腸胃蠕動。記者蔡容喬／攝影
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廁所醫師
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