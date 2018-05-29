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評／閃辭的吳茂昆 做到歷任部長做不到的事

獨／吳茂昆辭職信還在說謊！證據在這裡

2018-05-29 19:14聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

吳茂昆請辭教育部長，他今天寫了一封1400多字的辭職聲明，自稱以「最高道德標準」向賴清德院長請辭。但是，吳茂昆似乎不知道，「誠實」是基本的道德標準，他在請辭聲明中，至少說了2個謊言。

吳茂昆在2005年10月他擔任國科會主委時，前往中國參加了兩場國際性會議，行程之一是代表台灣到中國蘇州參加國際學術會議(ICSU)，接著到杭州參加由香港科技大學與浙江大學合辦的國際學術高峰會議。但杭州這場未經政府准駁。

吳茂昆在請辭聲明中表示，由於該場會議在周六、周日舉行，且出席者都是各國科技政策的負責人，因此，當時在朱經武校長當面力邀下，且考量出席會議可大幅增加臺灣在科技領域發展的國際曝光度，他才決定轉往杭州與會。

這段聲明文，吳茂昆說了2個謊。

●第1個謊：會議在周六、日舉行

據《浙江大學年鑑2006》記載，2005年浙大與香港科技大學共同舉辦「高新技術高峰論壇」的日期是該年10月20日至22日，本報記者查詢萬年曆，該3天是周四至周六(圖1)，不是吳茂昆所稱是在周六、周日舉行。

會議舉行日期一查就知道是星期幾，吳茂昆為什麼說錯，可能是他記錯了，也可能是故意把會議日期說成是在周六和周日舉行，想規避上班日未經報准就參加大陸會議。

●第2個謊：增加台灣能見度

根據陸媒報導，浙大與香港科技大學主辦「高新技術高峰論壇」( http://bbs.netbig.com/thread-2107089-1-1.html )，與會者包括1998年諾貝爾物理學獎獲得者、現任韓國科技大學校長的Robert B. Laughlin，愛爾蘭科學基金會主任William C. Harris教授，中國工程院院士朱高峰、韋鈺，暨南大學校長劉人懷院士， 日本科技局局長Koichi Kitazawa教授，美國物理學會會長Marvin L. Cohen教授和清華大學公共管理學院常務副院長薛瀾教授、瑞典查爾默科技大學校長Jan-Eric Sundgren教授、國家科技部基礎司司長張先恩、美國空軍研究實驗室委員Harold Weinstock博士等。

該報導，完全沒有提到吳茂昆和台灣。

另外，根據《浙江大學年鑑2006》記載，2005年10月舉辦的「高新技術高峰論壇」，總共有「7名外賓、231名中賓」與會(圖2)。對照前述報導已有7名外賓，顯然吳茂昆被主辦單位列為231名「中賓」之一，何來增加台灣能見度？

圖1／2005年浙大與香港科技大學共同舉辦「高新技術高峰論壇」的日期是該年10月...
圖1／2005年浙大與香港科技大學共同舉辦「高新技術高峰論壇」的日期是該年10月20日至22日，該3天是周四至周六，不是吳茂昆所稱周六、日。記者王彩鸝／翻攝
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圖中白髮者即為吳茂昆請辭聲明中提到的物理諾貝爾獎得主Robert Laughli...
圖中白髮者即為吳茂昆請辭聲明中提到的物理諾貝爾獎得主Robert Laughlin (當時是韓國KAIST大學的校長)。圖／取自《浙江大學年鑑2006》
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根據《浙江大學年鑑2006》記載，2005年10月舉辦的「高新技術高峰論壇」，總...
根據《浙江大學年鑑2006》記載，2005年10月舉辦的「高新技術高峰論壇」，總共有「7名外賓、231名中賓」與會。根據報導，與會中有7名外國人，吳茂昆被列為231名「中賓」之一。圖／取自《浙江大學年鑑2006》
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吳茂昆香港浙江大學
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