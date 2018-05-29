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評／閃辭的吳茂昆 做到歷任部長做不到的事

影／毛小孩吃粽過端午 西谷米水晶粽DIY

2018-05-29 19:10聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

寵膳媽媽陳蓁，親自示範製作香Q健康的西谷米水晶粽，給毛孩和自己吃都很健康又美味！陳蓁說，製作毛孩的粽子時，要注意使用的糖要減量，並且把糯米粉改成西谷米，讓毛孩好消化。此外，西谷米是低醣的食材，不會讓毛孩的血糖上升，也避免熱量過高。

陳蓁提醒，幫家中毛小孩製作鮮食時，要切記「少油少調味，避開洋蔥等爭議食材，營養均衡。」

西谷米水晶粽食譜

●材料-外餡

1.西谷米250g

2.沙拉油10cc

3.糖20g

4.水150ml

●材料-內餡

1.綠豆仁200g

2.沙拉油10cc

3.糖15g

※或用炒熟肉菜、新鮮水果做內餡

●做法

1.綠豆仁洗淨加少量水煮熟軟至水分收乾，或是用電鍋蒸煮(內鍋水蓋過綠豆仁1公分，外鍋二杯水蒸煮)備用。

2.綠豆仁煮熟軟後且水分收乾後轉小火，加入沙拉油及糖拌勻，同時用湯匙慢慢攪拌，把綠豆仁壓成泥狀即內餡完成。

3.乾粽葉泡水煮10分鐘泡軟去掉部分髒汙後，取出再用菜瓜布與水刷洗乾淨，用紙巾或乾淨的布將粽葉擦乾，減去葉柄與葉尾，在內葉塗上一層薄油。(避開葉梗突出的葉底)

4.西谷米拌入沙拉油及糖攪拌均勻，加點水讓西谷米吸收點水分容易蒸透。

5.二片粽葉交疊成漏斗狀，放入適量西谷米鋪底，再放入內餡，最後再放入西谷米包覆。

6.粽葉折蓋，用棉繩綁好，放入電鍋蒸30分鐘，或是放入滾水裡用中小火，在粽子上壓一個盤子讓它不會浮起來，煮30分鐘，放涼即可食用。

※自己吃嫌不夠甜可以淋上椰漿或楓糖、煉乳喔！

西谷米水晶粽。圖／陳蓁提供
西谷米水晶粽。圖／陳蓁提供
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西谷米水晶粽。圖／陳蓁提供
西谷米水晶粽。圖／陳蓁提供
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藝人邵庭也在寵膳鮮食師職業養成證照班學習做水晶粽給毛孩吃。圖／陳蓁提供
藝人邵庭也在寵膳鮮食師職業養成證照班學習做水晶粽給毛孩吃。圖／陳蓁提供
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粽子洋蔥食譜
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