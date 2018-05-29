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影／顛覆！最放鬆的茶 GABA烏龍茶愈喝愈好眠

2018-05-29 17:48聯合報 記者董俞佳╱即時報導

喝茶擔心睡不著嗎？農委會茶改場研發GABA烏龍茶，茶改場人員表示，這種茶喝了不只放鬆，甚至還很好睡。不過，GABA烏龍茶價格不斐，一斤要價1萬5千2百元。不過價格似乎沒有影響買氣，茶改場也認為GABA茶將成為新興健康茶飲市場。

工作繁忙、壓力破表，想要喝茶，又擔心影響睡眠，農委會茶改場今天舉辦記者會，茶改場表示，新開發出來的GABA烏龍茶以及系列產品，喝了有助紓壓，也不用擔心睡不著，是烏龍茶愛好者的新選擇。

茶改場課長楊美珠表示，GABA是一種天然存在於人體中的胺基酸，為哺乳動物中樞神經系統中重要的抑制性神經傳遞物質，可抑制中樞神經系統過度興奮，對腦部具有安定作用，有助於放鬆和消除神經緊張。

楊美珠說，GABA烏龍茶是顛覆茶的傳統製程，融合了日本佳葉龍茶的無氧發酵工序，誘導茶葉中的GABA生成與累積。傳統佳葉龍茶在厭氧狀態下製成，容易有悶酸臭味，楊美珠說，新的製程讓茶香滿溢。

茶業者谷芳茶業有限公司李昌峻表示，過去一般茶葉每斤賣4千元，GABA烏龍茶賣1萬5千兩百元，雖然價格不斐，但是仍有不少喜愛的族群常常購買。

農委會茶改場場長李紅曦表示，國內茶業產值每年達到1千5百億元，GABA烏龍茶除了可以冷泡、熱飲、還可以製成氣泡水，歡迎對GABA烏龍茶有興趣的業者技轉。

農委會茶改場研發GABA烏龍茶，茶改場人員表示，這種茶喝了不只放鬆，甚至還很好睡...
農委會茶改場研發GABA烏龍茶，茶改場人員表示，這種茶喝了不只放鬆，甚至還很好睡。記者董俞佳／攝影
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