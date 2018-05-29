五月天阿信跨刀創作 向台灣漫畫宗師鄭問致敬

2018-05-29 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



知名漫畫家鄭問（本名鄭進文）去年3月因心肌梗塞驟逝，享年58歲。他一生培養出不少弟子，堪稱是台灣一代漫畫宗師，總統府得知他逝世後，也頒發褒揚令緬懷。為了紀念鄭問的藝術貢獻，文化部將於下個月舉行「千年一問 鄭問故宮大展」，今天舉辦展前記者會中，五月天阿信及導演陳奕仁聯手製作宣傳短片，向這位台灣漫畫宗師致敬。

為感念鄭問老師對台灣漫畫的啟發，文化部自去年6月起即展開鄭問紀念展籌備工作，在國立故宮博物院與中華文化總會協辦下，紀念展將在今年6月16日至9月17日在故宮展出。文化部表示，此展是肯定台灣原創漫畫創作及藝術價值的一大里程碑，展覽中也將提前曝光鄭問3件風格迥異的真跡。

展前記者會中，文化部長鄭麗君首先感謝鄭問老師的家人、朋友和弟子後進，以及許多單位的協力與贊助。她指出，鄭問是台灣漫畫跨國界、跨領域的前驅，影響力不僅侷限於漫畫領域，更滲入文學、音樂及影像。

曾經夢想成為漫畫家的五月天主唱阿信與仙草影像的陳奕仁導演，為本展聯手製作一支展覽宣傳影片，光是規劃與製作就耗時半年，由陳奕仁領軍的仙草影像擔綱影像製作，阿信負責配樂，影片傳遞同為創作藝術家，英雄惜英雄之情，短片內容多取材自鄭問眾多的重要作品內容。

鄭麗君也感謝陳奕仁導演以及阿信聯手為這次展覽創作宣傳影片，此影片呈現漫畫、影像與音樂的三重結合，充分展現台灣內容力的作品。文化部近年也積極爭取資源協助台灣漫畫創作者，期待藉由特展讓更多人認識台灣原創漫畫。

記者會現場提前曝光鄭問的3件原作，包括未打草稿即完成精緻立體的「阿鼻劍」、以強烈構圖與濃烈色彩，描繪出趙雲搶救劉後主的驚險場面的「鄭問之三國誌－長坂坡」，以及使用塑膠袋及膠水由孩童們踩踏複合媒材而製成的「深邃美麗的亞細亞－貪欲一兵衛」，3件作品風格迥異，展現鄭問喜好冒險的創作精神及繪畫功力。

此次六大主題展區包括「漫畫鄭問」、「藝術鄭問」、「遊戲鄭問」、「千年一問」、「哲學鄭問」，以及「從鄭進文到鄭問」，從漫畫、藝術、遊戲、哲學、生活等面向，展現鄭問的漫畫、插畫、素描手稿、劇本、雕塑等超過250件原件真跡，以及個人物件、歷年出版代表作等共近300件展品。