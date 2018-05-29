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王朝玉蘭軒推「麻辣川菜賞」 五菜上桌

2018-05-29 16:01經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台北王朝大酒店旗下中餐廳玉蘭軒，即日起推出新主題「麻辣川菜賞」，主打全新菜系「川菜」，由玉蘭軒新任副主廚余泉慶親手操刀，五道川菜分別為「川味口水雞」、「生菜剁椒牛」、「乾鍋肥腸」、「經典水煮魚」和「麻婆豆腐」，辣度皆可依個人口味調整，滿足夏季吃辣開胃的慾望。

「川味口水雞」是一道四川的冷盤料理。料理時先將雞腿肉燜煮十分鐘，留住雞腿的鮮嫩口感再放涼，搭配特調芝麻醬、花生與副主廚余泉慶親手烘焙24小時的花椒，讓雞腿肉與胡麻香氣合為一體，風味絕佳，保證令人口水直流，是許多老饕最愛的川味料理第一名。

「生菜剁椒牛」是一道創意的川味料理。改變傳統湘菜的蝦鬆包生菜吃法，選用肉質最嫩的菲力牛，將菲力切丁後與蛋、醬油、米酒及胡椒一同醃製，再將川菜特有的酸豇豆、剁椒、西芹與甜椒一起快炒，最後配上清爽、水份多的時蔬生菜，平衡重口味的牛肉，每一口都是爽口不油膩的滋味，色香味一應俱全。

「乾鍋肥腸」是一道又香又辣的川菜料理。料理時選用豬大腸最肥嫩的部分，先將大腸燙熟後下鍋油炸，讓大腸出油後再與杏鮑菇、二荊條辣椒及朝天剁椒一同拌炒，拌炒過程中不加一滴水，整體辣度辣口不辣喉，Q彈的肥腸嚼起來帶有濃濃香氣，是喜歡吃辣的顧客絕對要挑戰的必吃料理。

「麻辣水煮魚」是一道適合闔家大小品嚐的川菜料理。魚貨選擇在地的台灣鯛魚，台灣鯛魚肉質滑嫩，搭配山東大白菜一起烹煮，再加入川味特有的紅油豆瓣醬和郫縣豆瓣醬，神來之筆則是辣不燒喉的刀口辣椒，滿目的辣椒紅目亮眼，味覺溫和不刺激、辣而不燥，搭配一口紅湯，鼻頭立即冒汗，全身通體舒暢。

「麻婆豆腐」是一道人們最耳熟能詳的川味料理，有別於一般傳統的麻婆料理做法，副主廚余泉慶在料理時加入有「川菜之魂」稱號的郫縣豆瓣醬，辣味重、香味可口，再選用爆炒七、八分熟的豬絞肉、板豆腐，以及主廚精心燉煮的高湯精華，以小火慢煨十五分鐘，充分展現麻婆豆腐的特色：麻、辣、香、燙、嫩，顧客一定得配好幾碗飯才能停手。

王朝大酒店玉蘭軒的「經典水煮魚」。圖／王朝大酒店提供
王朝大酒店玉蘭軒的「經典水煮魚」。圖／王朝大酒店提供
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王朝大酒店玉蘭軒的「川味口水雞」。圖／王朝大酒店提供
王朝大酒店玉蘭軒的「川味口水雞」。圖／王朝大酒店提供
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王朝大酒店玉蘭軒的「生菜剁椒牛」。圖／王朝大酒店提供
王朝大酒店玉蘭軒的「生菜剁椒牛」。圖／王朝大酒店提供
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