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觀光局納入嘉義山海戀行程 布袋觀光業做準備留客

2018-05-29 12:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

交通部觀光局推出「振興南部觀光旅遊計畫」，獨漏嘉義，立委鄭寶清、陳明文要求納入，觀光局宣布將針對嘉縣布袋、澎湖龍門，推出「山海戀優惠行程」，9至10月推出； 布袋港周邊旅宿餐飲業振奮，雲嘉南濱海國家風景區管理處與嘉縣文觀局做好準備；有飯店業推出烤肉巴比Ｑ，希望政府增加多元遊程及高跟鞋教堂夜間燈光，吸引旅客留宿布袋。

雲嘉南濱海國家風景區管理處委外經營的「雲嘉南號」遊艇，暑假安排搭船體驗，從海上欣...
雲嘉南濱海國家風景區管理處委外經營的「雲嘉南號」遊艇，暑假安排搭船體驗，從海上欣賞不同角度布新橋彩虹瀑布及景色。記者魯永明／攝影
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雲嘉濱管理處說，布袋有尚青ㄟ美食，還有浪漫美麗高跟鞋教堂和立體彩繪，夜晚有燈光裝置藝術和音樂秀，暑假要加碼「藍色觀光」，欣賞湛藍海景、蚵棚、紅樹林，還能散步賞夕陽，親近海水獨木舟體驗，晚間有高跟鞋教堂燈光音樂秀及夜遊小上海。

暑假起每周六日獨木舟海上體驗，海風長堤「夜布袋懷舊時光」光雕常態展出，白天裝置藝術，夜晚化身迷人燈光裝置，暑假有「雲嘉南號」船艇乘船體驗，從海上欣賞不同角度布新橋彩虹瀑布及景色。

文觀局規劃縣轄多條山海戀遊程，配合觀光局「山海戀優惠行程」；布袋夢想家飯店負責人游美榮說，澎湖平常假日夜間有許多好玩遊程，反觀布袋，白天黑夜、平常假日差很大，平日遊客冷清，抱怨晚間無聊無趣，他的飯店要推出烤肉巴比Ｑ，吸引遊客。

黑皮酥肉圓總店負責人、嘉縣嚴選伴手禮協會常務理事游志豪說，他們找大學餐飲科系老師教創新料理，以多元豐富美食吸引遊客，希望政府增加亮點及多元遊程。

澎湖今年舉辦美麗海灣旅遊年，觀光局為配合海灣旅遊年，規劃讓嘉義與補助範圍的澎湖串接，以布袋到澎湖龍門港做推廣重點，推出「山海戀優惠行程」，配合澎湖獎勵措施，輔導嘉義旅館、民宿，與旅行、船舶業結盟，觀光局也會有獎勵措施。

嘉義縣布袋港海風長堤「夜布袋懷舊時光」光雕常態展出，白天裝置藝術，夜晚化身迷人燈...
嘉義縣布袋港海風長堤「夜布袋懷舊時光」光雕常態展出，白天裝置藝術，夜晚化身迷人燈光裝置。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
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嘉義縣布袋港附近浪漫美麗高跟鞋教堂。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
嘉義縣布袋港附近浪漫美麗高跟鞋教堂。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
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高跟鞋教堂裝置藝術

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