親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

吳茂昆請辭下台 台大教授：他被利用

吳茂昆辭職 龍應台：求蔡總統不要敗壞教育

拒當「樓下的房客」！ 數據看全台日租套房處處危機

2018-05-29 12:57DailyView網路溫度計 文／R夫人

2016年風光上映，改編自知名作家九把刀同名小說的經典黑色電影《樓下的房客》，裡頭描述一名神秘房東與八位房客，在公寓六間房裡上演一樁樁恐怖、病態、殘暴、醜陋又不為人知的行為，讓人看了寒毛直豎，深怕電影情節真實上演。

「樓下的房客」電影劇照。圖／安邁進提供
「樓下的房客」電影劇照。圖／安邁進提供
分享

如果你存有這疑慮，那麼恭喜你，非常有危機感！因為近年自由行蔚為盛行，確實有很多背包客、學生等城市旅人為省預算，選擇價格低廉、無政府認證的日租套房，結果省錢不成反把自己推入火坑，陷入前所未見的危機當中，成了名符其實「樓下的房客」。

到底日租套房潛伏什麼樣的危險？能讓你一打開門就有想家的衝動，甚至誤觸「地雷」一去回不來…現在R夫人就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，透過各項數據告訴你！

（圖一）違法、非法「日租套房」的《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路熱門關鍵字（觀...
（圖一）違法、非法「日租套房」的《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路熱門關鍵字（觀測時間2017/05/23-2018/05/22）image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》
分享

首先透過違法、非法「日租套房」的《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路熱門關鍵字（觀測時間2017/05/23-2018/05/22）來看，我們可清楚得知，日租套房因人口「出入」複雜，所以多數網友認為它是「犯罪」溫床，住客完全無法預料入住後隔壁鄰居是什麼樣的狠角色，著實相當「恐怖」。當然除安全是房客最大考量外，未登記的日租套房因政府難以監督，所以「衛生」方面也令人堪憂！

另類治安死角！日租套房儼然是現代人犯罪溫床

由於非法日租套房不像合法旅館，民眾入住時須登記身分，讓業者於當晚將資料傳真給轄區警方，過濾通緝犯或可能犯罪之人口，再這樣四面埋伏的情形下，房客入住後果不堪設想。

加上日租套房多數隱身大樓內，民眾只要網路匯款即可入住，同時又不用登記資料、查驗身分，所以非法人士不僅能規避警方臨檢，還可滋養犯罪溫床。

列舉近年日租套房犯罪事件：

全台日租套房逾九成非法 淫、毒窟害住宿變調

2012年2月，台中市警方在日租套房破獲補教老師、理財專員等男同志舉辦的毒趴及性愛派對，其中有2名是愛滋帶原者。

日租、色情、藥頭業者相互勾串 新犯罪型態讓警頭痛

2013年2月，台北市警方在日租套房查獲陳姓男子號招的毒趴、性派對，同時在現場查獲K他命、搖頭丸等毒品。更可怕的是，以往警方查獲的房間，幾乎是業者在不知情的情況下所承租出去，可這起案例卻是日租業者主動勾串不法業者所經營，雙方互蒙其利，成新犯罪型態。

斗膽在警局旁開毒趴！日租套房吸引毒蟲滿屋

2014年7月，台北市西門町日租套房成辦毒趴新據點，其中一間套房甚至在萬華分局隔壁。當時，承租的藥頭不僅販毒给男同志，還打著日租套房辦趴的噱頭引毒蟲上門，所幸在警方循線調查下成功破獲。

來台法籍男日租套房開性愛趴 遭逮稱：僅台灣才能這樣玩

2018年4月，一名來台多年的法國籍男子與台灣張姓男子交談甚歡，所以相約至萬華區一處日租套房開性愛趴。當時，警方一接獲毒品情資便前往埋伏，順利查獲2人施用安非他命。法國嫌犯求情時卻說了一句話，點出台灣人的無奈，那就是「只有台灣才有這類吸毒趴！」所以他才躍躍欲試。

機會還是命運！為省住宿錢誤一生值得嗎？

老天鵝！按日租套房年年出現非法情事的現象來看（2015-2017關於日租套房的非法新聞繁不備載啊！），在在證明其管理不易，暗藏重重危機與春色，所以一但你選擇入住，就極有可能成為「樓下的房客」，糊理糊塗的與淫蟲、毒蟲為鄰。

不僅如此，由於未經登記的日租套房可能是凶宅改建，撇除靈異故事不談，光想到房間一隅過去血跡斑駁、床鋪疑遭被屍水滲入，就算屋內裝潢得再美，從氣味到衛生就惹人疑慮了。

另外，倘若違法日租套房的房東心懷不軌，在屋內偷裝針孔攝影機，女房客不僅有被偷拍的風險，影片還可能遭有心人外流，成為嗜血酸民茶餘飯後的話題。但這還不是最慘的，假使房東色心來潮，半夜手拿鑰匙就強行闖入，對女房客加以性侵，被害人真的叫破喉嚨都難以逃脫。

然而這一切就算房客滿腹委屈，求助恐怕也無門。原因是許多不法人士建立的日租套房是虛擬旅店，一但出事警方非常難循線逮人，若業者逃之夭夭、避不見面，被害人最後很可能為省那一點住宿錢，誤了自己的一生！

比一比！網友最熱議北中南日租套房據點

有鑑於此，為杜絕下一名受害者，R夫人特別運用《KEYPO大數據關鍵引擎》（觀測時間2017/05/23-2018/05/22）搜羅網友北中南最熱議的日租套房據點，告訴你台灣哪裡便宜的旅宿藏有陷阱卡！

（圖二）全台最熱議的北中南日租套房據點分別為「台北西門町」、「台中逢甲商圈」和「...
（圖二）全台最熱議的北中南日租套房據點分別為「台北西門町」、「台中逢甲商圈」和「高雄85大樓」。image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》（觀測時間2017/05/23-2018/05/22）
分享

你猜到了嗎？全台最熱議的北中南日租套房據點分別為「台北西門町」、「台中逢甲商圈」和「高雄85大樓」，從上圖來看其中又以台中討論度最高，顯見高比例的違法日租套房落於台灣觀光熱門景點，諷刺的是，這些地方海外旅客眾多，堪稱國家門面，卻悄悄埋藏了一顆顆治安未爆彈，實在令人唏噓。

此外將這三區「日租套房」網路聲量加總，過去一年共計790筆，顯見去（2017）年初政府火速通過的發展觀光條例第55條之一「Airbnb條款」，針對未依法領取營業執照而經營的旅宿業者，開罰新台幣10萬元以上50萬以下罰鍰之罰則，很難真正做到有效控管，非法日租套房依舊猖獗、查不勝查。

當然，其最主要原因來自民眾貪小便宜和僥倖心態，助長危機四伏的日租套房不斷擴大，就算政府寄出鐵腕都難以徹底查緝。

（圖三）針對「旅費」的「日租套房」網路熱門關鍵字調查。image source:...
（圖三）針對「旅費」的「日租套房」網路熱門關鍵字調查。image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》（觀測時間2017/05/23-2018/05/22）
分享

尤其，觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》網路熱門關鍵字（觀測時間2017/05/23-2018/05/22）針對「旅費」（上圖）及「推薦旅宿」（下圖）的「日租套房」調查，你會發現很多旅客將「便宜」與「CP值」掛在嘴邊，作為選擇旅宿的第一考量。

（圖四）針對「推薦旅宿」的「日租套房」網路熱門關鍵字調查。image sourc...
（圖四）針對「推薦旅宿」的「日租套房」網路熱門關鍵字調查。image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》（觀測時間2017/05/23-2018/05/22）
分享

但生命誠可貴，便宜行事必然伴隨安全疑慮，就算住一晚百元有找，可不得安寧，甚至惹禍上身又有何意義？真要換算成CP值，賠上命簡直就虧大了！因此R夫人真心奉勸大家別心存僥倖，以免抱憾終生。

看到這，相信聰明的你已深刻領悟選擇合法旅宿的重要性，下回旅遊定能作出明智選擇，幫助自己遠離不必要的禍害，給自己一趟美好而平安的旅程！

想看更詳細的內容分析嗎？全在本文裡>>>《拒當「樓下的房客」！一張圖說明全台逾9成日租套房恐淪淫窟毒窟》

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

看更多►►►

背包客必看！日租套房的十大危險地雷

出國旅遊必看秘笈！這些小物超有幫助！

★網路溫度計提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu

加入網路溫度計LINE、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

房東背包客自由行

相關新聞

6月底前不進入三階限水！南水局：南水北調成關鍵

2018-05-29 11:46

夏季水果大盛產 林聰賢今上電視購物賣水果

2018-05-29 11:42

天氣好夏季水果全面盛產 香蕉出口受阻價格最慘5元

2018-05-29 11:34

天氣太熱鳳梨量多價低 農民：沒有崩盤這麼誇張啦！

2018-05-29 11:25

Costco「降溫神器」網友大推：用下去冷氣少開兩度

2018-05-29 10:33

觀光局納入嘉義山海戀行程 布袋觀光業做準備留客

2018-05-29 12:46

台北中午37.1度高溫！ 5月累計12天35度以上

2018-05-29 12:28

8月底前遊六龜 有中央補助和地方5折優惠

2018-05-29 12:20

你中了嗎？虎頭埤「阿勃勒生態季」任一字同音免費入園

2018-05-29 12:02

養豬口蹄疫苗7月拔針 外銷豬農期待又怕受傷害

2018-05-29 11:47

想嘗試「雞肉」刺身？先了解背後的食安風險！

2018-05-29 11:38

引進新法寶 宜蘭選手驚：今年划龍舟變輕鬆

2018-05-29 11:27

嘉議員：產地香蕉殺到1元 政府忙選舉要農民吃土？

2018-05-29 09:48

糞便萃取益菌 孫子的糞救了阿嬤的腸胃

2018-05-29 09:47

大樂透連23摃 今頭彩上看8億元

2018-05-29 09:41

認識冰品「誤區」 讓你炎炎夏日能安心吃冰！

2018-05-29 09:32

天氣晴朗炎熱 彭啟明：周五鋒面降雨仍難解旱象

2018-05-29 09:29

你一定要知道神醫華佗 延年益壽養生的祕訣

2018-05-29 09:11

手背沒傷口突紅腫隆起 醫檢查竟是蜂窩性組織炎

2018-05-29 08:57

天氣即時預報：新竹高雄沿海晨間陣雨 是高壓減弱的徵兆

2018-05-29 08:28

今午後雷雨範圍比昨天廣 吳德榮：下周有熱帶擾動發展

2018-05-29 07:47

好空氣 今起3天空品不錯

2018-05-29 04:54

健康名人堂／正視全球衛生典範轉移

2018-05-29 00:18

健康@NEWS／眼周有黃斑瘤 高膽固醇恐上身

2018-05-29 00:18

健康你我他／子欲養親猶待？ 孝順不能等

2018-05-29 00:18

精障者強制就醫 研擬由法官判決

2018-05-28 23:52

復健延緩失智 長者從排斥到期待

2018-05-28 23:14

1周2例！高市林園爆發日本腦炎群聚感染

2018-05-28 23:09

嘉義長庚添最新達文西機械手臂 術後兩周 就能爬山

2018-05-28 23:04

男童放學被陌生人接走 兒盟籲發動網路力量協尋

2018-05-28 20:45

中國信託攜手國資圖 「讀冊」送1萬張中信兄弟門票

2018-05-28 20:33

振興南部補助增嘉義？觀光局拍板：限定航運旅遊

2018-05-28 19:05

健保署宣布 即起新申辦健保卡須附相片

2018-05-28 18:12

吵鬧聲out！3大廉價航空推出「寧靜艙」服務

2018-05-28 16:54

腋下濕成兩片很尷尬 淨味止汗成基本社交禮儀

2018-05-28 16:28

全台首家星巴克29日結束營業 憑發票可享買一送一

2018-05-28 16:14

端午節來蘇澳看海港賽龍舟 老漁人手作18台尺旗魚鏢篙

2018-05-28 15:20

影／曾文農工拍反毒微電影 麻豆戲院免費辦首映

2018-05-28 15:17

吃少、喝少、不愛動 妙齡女七天只大一次便

2018-05-28 15:13
看更多

熱門文章

全台首家星巴克29日結束營業 憑發票可享買一送一

2018-05-28 16:14

去國外賣珍奶超好賺？ 國外店長列4點打臉鄉民

2018-05-28 13:37

嘉議員：產地香蕉殺到1元 政府忙選舉要農民吃土？

2018-05-29 09:48

她刮刮樂中10萬 男友從此要求約會「都妳買單」

2018-05-29 09:54

吵鬧聲out！3大廉價航空推出「寧靜艙」服務

2018-05-28 16:54

婆婆暴走勸阻度蜜月 還問「保險受益人是誰」

2018-05-28 13:29

Costco「降溫神器」網友大推：用下去冷氣少開兩度

2018-05-29 10:33

男童放學被陌生人接走 兒盟籲發動網路力量協尋

2018-05-28 20:45

粉嫩色露肩設計 范冰冰、唐嫣靠聰明穿搭消暑

2018-05-28 15:05

誰下的毒手？黑狗被綁鐵絲前後腳都斷救 志工心好酸

2018-05-28 14:05

今日星座運勢／巨蟹 注意職場倫理 以免得罪他人

2018-05-29 00:00

吃少、喝少、不愛動 妙齡女七天只大一次便

2018-05-28 15:13

娶老婆是為了孝順公婆？郭彥均：孝順無法替代 媳婦怎麼做都是多的...

2018-05-29 09:08

今彩539、威力彩、雙贏彩開獎 中獎號碼看這裡

2018-05-28 21:08

今午後雷雨範圍比昨天廣 吳德榮：下周有熱帶擾動發展

2018-05-29 07:47

網紅莫莉不畏批評做自己 喊話「要看就要挺得住！」

2018-05-29 01:05

振興南部補助增嘉義？觀光局拍板：限定航運旅遊

2018-05-28 19:05

健保署宣布 即起新申辦健保卡須附相片

2018-05-28 18:12

洛史都華正妹女兒 拍時尚廣告大方秀舞技

2018-05-28 16:32

腋下濕成兩片很尷尬 淨味止汗成基本社交禮儀

2018-05-28 16:28

手背沒傷口突紅腫隆起 醫檢查竟是蜂窩性組織炎

2018-05-29 08:57

天氣晴朗炎熱 彭啟明：周五鋒面降雨仍難解旱象

2018-05-29 09:29

天氣太熱鳳梨量多價低 農民：沒有崩盤這麼誇張啦！

2018-05-29 11:25

文化部長問不要考試 學生答好 導師：這節不考

2018-05-28 14:08

6月底前不進入三階限水！南水局：南水北調成關鍵

2018-05-29 11:46

為母心情／這些年，我收到的母親節禮物

2018-05-29 06:00

退休生活／老爸的成果發表會

2018-05-29 06:00

台灣虎航29日開賣 桃園佐賀及高雄名古屋包機機票

2018-05-28 14:47

生活點滴／莫待無鈣來折肢

2018-05-29 06:00

再談獼猴野放離島！林聰賢：是無人島啦！

2018-05-28 15:17

天氣好夏季水果全面盛產 香蕉出口受阻價格最慘5元

2018-05-29 11:34

台灣虎航開賣飛佐賀、名古屋 最低1,799元

2018-05-28 14:59

天氣即時預報：新竹高雄沿海晨間陣雨 是高壓減弱的徵兆

2018-05-29 08:28

影／曾文農工拍反毒微電影 麻豆戲院免費辦首映

2018-05-28 15:17

越玩越精 他的單車生意搶不走

2018-05-28 14:37

回響╱高齡者行的困難 專家：衛福部應媒合共乘

2018-05-28 19:49

走不出情傷！一談感情就變成玻璃心的生肖

2018-05-29 09:13

udn買東西「7周年生日慶」 限時4天16品項破盤價整點瘋搶

2018-05-28 18:52

拒當「樓下的房客」！ 數據看全台日租套房處處危機

2018-05-29 12:57

美福早午餐肋眼、石斑魚無限吃 再送白醬龍蝦身半隻

2018-05-29 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top