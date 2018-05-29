天氣好夏季水果全面盛產 香蕉出口受阻價格最慘

2018-05-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



近期鳳梨量多價跌價格僅去年的一半，香蕉同樣悽慘，蕉農血本無歸。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 台灣逐漸進入夏季水果產季，今年因為天氣好、雨水少，香蕉、鳳梨、西瓜、木瓜、荔枝全面盛產，價格低迷。其中香蕉價格最慘，產地每公斤青蕉不到10元，消費者買得開心，農民心淌血。

台北農產運銷公司統計，今天品質最好的上價香蕉，每公斤平均批發價格15元、中價11元、下價6元；零售市場方面， 香蕉產地旗山，尚未催熟的上等青蕉，甚至每公斤只有5元；台北每斤15元、桃園12元、苗栗13元。

正值產季的鳳梨價格也很慘，平均批發價品質最好的金鑽鳳梨上價32元、中價18元、下價9元，台北的傳統零售市場，削好的鳳梨每顆50至70元不等。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，近幾個月天氣大好，天氣太熱水果盛產，推估今年7到9月香蕉產量雖比去年減少8%，春夏蕉比去年同期減少1萬多公噸，價格低迷主要是水果有替代性，導致消費疲弱。

此外，今年香蕉出口受阻，外銷日本僅500至600公噸左右，主要是因為前兩、三年香蕉曾創下每公斤112元天價，斷了國外銷售供應鏈，之後市場被菲律賓與厄瓜多取代。蘇茂祥表示，台農發會擴展中東市場，下周開始每周出口兩個貨櫃到中東。 近期鳳梨量多價跌價格僅去年的一半，香蕉同樣悽慘，蕉農血本無歸。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

至於鳳梨，也因為天氣太好單位面積產量增加，比去年超產6%。蘇茂祥說，鳳梨產量多、外銷也多，外銷至中國大陸已經突破3萬多公噸，是歷年最高。台北果菜市場仍維持每公斤平均批發價16至18元，遠高監控價格9.6元。

一名南部水果貿易商表示，今年中國大陸自己生產的鳳梨價格也不好，加上有菲律賓等東南亞國家競爭，商人不一定要跟台灣買，其他國家的鳳梨也銷不出去。