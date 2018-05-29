親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

柯瑞準大三元率勇士勝出 總冠軍賽連四年與騎士對決

上任只有40天！ 吳茂昆請辭教育部長獲准

天氣好夏季水果全面盛產 香蕉出口受阻價格最慘

2018-05-29 11:34聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

近期鳳梨量多價跌價格僅去年的一半，香蕉同樣悽慘，蕉農血本無歸。記者黃仲裕／攝影
近期鳳梨量多價跌價格僅去年的一半，香蕉同樣悽慘，蕉農血本無歸。記者黃仲裕／攝影
分享
台灣逐漸進入夏季水果產季，今年因為天氣好、雨水少，香蕉、鳳梨、西瓜、木瓜、荔枝全面盛產，價格低迷。其中香蕉價格最慘，產地每公斤青蕉不到10元，消費者買得開心，農民心淌血。

台北農產運銷公司統計，今天品質最好的上價香蕉，每公斤平均批發價格15元、中價11元、下價6元；零售市場方面， 香蕉產地旗山，尚未催熟的上等青蕉，甚至每公斤只有5元；台北每斤15元、桃園12元、苗栗13元。

正值產季的鳳梨價格也很慘，平均批發價品質最好的金鑽鳳梨上價32元、中價18元、下價9元，台北的傳統零售市場，削好的鳳梨每顆50至70元不等。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，近幾個月天氣大好，天氣太熱水果盛產，推估今年7到9月香蕉產量雖比去年減少8%，春夏蕉比去年同期減少1萬多公噸，價格低迷主要是水果有替代性，導致消費疲弱。

此外，今年香蕉出口受阻，外銷日本僅500至600公噸左右，主要是因為前兩、三年香蕉曾創下每公斤112元天價，斷了國外銷售供應鏈，之後市場被菲律賓與厄瓜多取代。蘇茂祥表示，台農發會擴展中東市場，下周開始每周出口兩個貨櫃到中東。

近期鳳梨量多價跌價格僅去年的一半，香蕉同樣悽慘，蕉農血本無歸。記者黃仲裕／攝影
近期鳳梨量多價跌價格僅去年的一半，香蕉同樣悽慘，蕉農血本無歸。記者黃仲裕／攝影
分享

至於鳳梨，也因為天氣太好單位面積產量增加，比去年超產6%。蘇茂祥說，鳳梨產量多、外銷也多，外銷至中國大陸已經突破3萬多公噸，是歷年最高。台北果菜市場仍維持每公斤平均批發價16至18元，遠高監控價格9.6元。

一名南部水果貿易商表示，今年中國大陸自己生產的鳳梨價格也不好，加上有菲律賓等東南亞國家競爭，商人不一定要跟台灣買，其他國家的鳳梨也銷不出去。

香蕉

相關新聞

天氣太熱鳳梨量多價低 農民：沒有崩盤這麼誇張啦！

2018-05-29 11:25

Costco「降溫神器」網友大推：用下去冷氣少開兩度

2018-05-29 10:33

天氣晴朗炎熱 彭啟明：周五鋒面降雨仍難解旱象

2018-05-29 09:29

夏季水果大盛產 林聰賢今上電視購物賣水果

2018-05-29 11:42

台南狂犬病咬不停 又一鼬權咬傷人

2018-05-29 11:42

想嘗試「雞肉」刺身？先了解背後的食安風險！

2018-05-29 11:38

引進新法寶 宜蘭選手驚：今年划龍舟變輕鬆

2018-05-29 11:27

嘉議員：產地香蕉殺到1元 政府忙選舉要農民吃土？

2018-05-29 09:48

糞便萃取益菌 孫子的糞救了阿嬤的腸胃

2018-05-29 09:47

大樂透連23摃 今頭彩上看8億元

2018-05-29 09:41

認識冰品「誤區」 讓你炎炎夏日能安心吃冰！

2018-05-29 09:32

你一定要知道神醫華佗 延年益壽養生的祕訣

2018-05-29 09:11

手背沒傷口突紅腫隆起 醫檢查竟是蜂窩性組織炎

2018-05-29 08:57

天氣即時預報：新竹高雄沿海晨間陣雨 是高壓減弱的徵兆

2018-05-29 08:28

今午後雷雨範圍比昨天廣 吳德榮：下周有熱帶擾動發展

2018-05-29 07:47

好空氣 今起3天空品不錯

2018-05-29 04:54

健康名人堂／正視全球衛生典範轉移

2018-05-29 00:18

健康@NEWS／眼周有黃斑瘤 高膽固醇恐上身

2018-05-29 00:18

健康你我他／子欲養親猶待？ 孝順不能等

2018-05-29 00:18

精障者強制就醫 研擬由法官判決

2018-05-28 23:52

復健延緩失智 長者從排斥到期待

2018-05-28 23:14

1周2例！高市林園爆發日本腦炎群聚感染

2018-05-28 23:09

嘉義長庚添最新達文西機械手臂 術後兩周 就能爬山

2018-05-28 23:04

男童放學被陌生人接走 兒盟籲發動網路力量協尋

2018-05-28 20:45

中國信託攜手國資圖 「讀冊」送1萬張中信兄弟門票

2018-05-28 20:33

振興南部補助增嘉義？觀光局拍板：限定航運旅遊

2018-05-28 19:05

健保署宣布 即起新申辦健保卡須附相片

2018-05-28 18:12

吵鬧聲out！3大廉價航空推出「寧靜艙」服務

2018-05-28 16:54

腋下濕成兩片很尷尬 淨味止汗成基本社交禮儀

2018-05-28 16:28

全台首家星巴克29日結束營業 憑發票可享買一送一

2018-05-28 16:14

端午節來蘇澳看海港賽龍舟 老漁人手作18台尺旗魚鏢篙

2018-05-28 15:20

影／曾文農工拍反毒微電影 麻豆戲院免費辦首映

2018-05-28 15:17

吃少、喝少、不愛動 妙齡女七天只大一次便

2018-05-28 15:13

婦人疲憊易喘睡不好 心臟黏液瘤作祟

2018-05-28 14:56

文化部長問不要考試 學生答好 導師：這節不考

2018-05-28 14:08

誰下的毒手？黑狗被綁鐵絲前後腳都斷救 志工心好酸

2018-05-28 14:05

振興南部觀光方案 交通部：嘉義納入評估

2018-05-28 13:27

高市林園爆日本腦炎群聚感染 第二例仍住院治療

2018-05-28 13:10

反毒新招 法務部辦反毒博物館特展

2018-05-28 13:00
看更多

熱門文章

全台首家星巴克29日結束營業 憑發票可享買一送一

2018-05-28 16:14

去國外賣珍奶超好賺？ 國外店長列4點打臉鄉民

2018-05-28 13:37

嘉議員：產地香蕉殺到1元 政府忙選舉要農民吃土？

2018-05-29 09:48

吵鬧聲out！3大廉價航空推出「寧靜艙」服務

2018-05-28 16:54

婆婆暴走勸阻度蜜月 還問「保險受益人是誰」

2018-05-28 13:29

男童放學被陌生人接走 兒盟籲發動網路力量協尋

2018-05-28 20:45

高市林園爆日本腦炎群聚感染 第二例仍住院治療

2018-05-28 13:10

她刮刮樂中10萬 男友從此要求約會「都妳買單」

2018-05-29 09:54

Costco「降溫神器」網友大推：用下去冷氣少開兩度

2018-05-29 10:33

石門水庫水量快跌破40% 阿姆坪、薑母島碼頭「露餡」

2018-05-28 11:51

粉嫩色露肩設計 范冰冰、唐嫣靠聰明穿搭消暑

2018-05-28 15:05

誰下的毒手？黑狗被綁鐵絲前後腳都斷救 志工心好酸

2018-05-28 14:05

吃少、喝少、不愛動 妙齡女七天只大一次便

2018-05-28 15:13

今日星座運勢／巨蟹 注意職場倫理 以免得罪他人

2018-05-29 00:00

今彩539、威力彩、雙贏彩開獎 中獎號碼看這裡

2018-05-28 21:08

振興南部補助增嘉義？觀光局拍板：限定航運旅遊

2018-05-28 19:05

今午後雷雨範圍比昨天廣 吳德榮：下周有熱帶擾動發展

2018-05-29 07:47

腋下濕成兩片很尷尬 淨味止汗成基本社交禮儀

2018-05-28 16:28

借公共圖書館書籍 至超商取還書免運費

2018-05-28 12:41

健保署宣布 即起新申辦健保卡須附相片

2018-05-28 18:12

網紅莫莉不畏批評做自己 喊話「要看就要挺得住！」

2018-05-29 01:05

文化部長問不要考試 學生答好 導師：這節不考

2018-05-28 14:08

洛史都華正妹女兒 拍時尚廣告大方秀舞技

2018-05-28 16:32

手背沒傷口突紅腫隆起 醫檢查竟是蜂窩性組織炎

2018-05-29 08:57

天氣晴朗炎熱 彭啟明：周五鋒面降雨仍難解旱象

2018-05-29 09:29

台灣虎航29日開賣 桃園佐賀及高雄名古屋包機機票

2018-05-28 14:47

再談獼猴野放離島！林聰賢：是無人島啦！

2018-05-28 15:17

台灣虎航開賣飛佐賀、名古屋 最低1,799元

2018-05-28 14:59

娶老婆是為了孝順公婆？郭彥均：孝順無法替代 媳婦怎麼做都是多的...

2018-05-29 09:08

影／曾文農工拍反毒微電影 麻豆戲院免費辦首映

2018-05-28 15:17

天氣即時預報：新竹高雄沿海晨間陣雨 是高壓減弱的徵兆

2018-05-29 08:28

嘉義長庚添醫療利器AI人工智慧達文西機械手臂

2018-05-28 12:39

越玩越精 他的單車生意搶不走

2018-05-28 14:37

突然單側眼睛看不見 你可能眼中風了

2018-05-28 12:34

回響╱高齡者行的困難 專家：衛福部應媒合共乘

2018-05-28 19:49

udn買東西「7周年生日慶」 限時4天16品項破盤價整點瘋搶

2018-05-28 18:52

退休生活／老爸的成果發表會

2018-05-29 06:00

為母心情／這些年，我收到的母親節禮物

2018-05-29 06:00

復健延緩失智 長者從排斥到期待

2018-05-28 23:14

生活點滴／莫待無鈣來折肢

2018-05-29 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top