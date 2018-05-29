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【重磅快評】蔡政府為何重用「吳三貴」？

糞便萃取益菌 孫子的糞救了阿嬤的腸胃

2018-05-29 09:47聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名85歲婦人因反覆發生泌尿道感染，數次接受抗生素治療，引發「偽膜性腸炎」，造成嚴重腹脹、腹瀉、發燒及水腫。為維持腸道好壞菌落平衡，醫療團隊決定將孫子的糞便淬取純化後，將好菌移植進腸道，果然達到預期效果，讓阿嬤重展笑靨順利出院。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源說，透過糞便移植，讓正常菌落移居到患者腸道，...
亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源說，透過糞便移植，讓正常菌落移居到患者腸道，便有助於恢復腸道菌落的平衡，達到治療的效果。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源說，多數的「偽膜性腸炎」都能藉由使用口服抗生素治療改善，嚴重時也可輔以針劑抗生素，但因患者抵抗力差、感染太過嚴重，經過口服及合併針劑抗生素治療數周，效果仍不佳，因此採取這樣的另類療法。

江承源向家屬說明糞便移植治療方式是「以菌治菌」的作法，起初家屬猶疑不定，怕造成奶奶病況惡化，但為了奶奶的健康，決定放手一搏，並經糞便篩檢選出合適的孫子輩捐贈者後，採集其糞便純化，並以內視鏡方式移植進奶奶的腸道。

術後隔天，老婦的腹瀉、腹脹的情形便迅速改善，水腫狀況也逐漸恢復，後續營養也能順利補充，一周後經追蹤大腸鏡及糞便培養皆有改善，確認患者身體狀況一切穩定即出院。

江承源說，人體腸道正常狀況下，會存在上千種好壞細菌維持平衡狀態，但當接受抗生素治療後，常將腸道內好菌、壞菌一併殲滅，一旦若有抗藥性強的「困難梭狀桿菌」沒有被殺死，就容易快速滋生占據腸道，導致腸道感染。

透過糞便移植（即腸道微生物移植），將健康捐贈者的糞便細菌移植到患者身上，讓正常菌落移居到患者腸道，便有助於恢復腸道菌落的平衡，達到治療的效果。

他強調，糞便移植前需先挑選健康捐贈者，檢查無傳染性疾病後，再採集捐贈者糞便，以生理食鹽水萃取過濾，藉由大腸鏡或胃鏡輔助將糞便灌入腸道，以改變腸道菌落平衡緩解病情，數日即能大幅見效，不過因心理因素的關係，多數人接受度不高，目前仍是放在一線治療無效時，才會考慮使用。

另外，雖然有研究發現糞便移植對治療失智、糖尿病、高血脂、肥胖等疾病也有相當成效，但糞便移植是否納入常規治療，尚在討論階段，所以若要把將糞便移植用於其他用途，應諮詢專科醫師意見。

抗生素患者

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