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越來越熱！ 氣象局高溫預警「黃、橙、紅」燈下月上路

2018-05-28 22:38聯合報 記者侯俐安╱即時報導

昨天台北高溫飆破38度，勞動部長許銘春今回覆媒體詢問是否有可能放「高溫假」時首度鬆口表示，「這是個好問題，我們會來想想」。由於台灣夏天有愈來愈熱趨勢，氣象局也預計今年6月中開始發布「高溫預警訊息」，以縣市為單位，當預報達到36度以上，氣象局就會以「黃、橙、紅」三種燈號，發布天氣訊息；勞動部、衛福部等單位也將有對應措施。

受到全球暖化影響，全台夏季屢創高溫，去年底立委李昆澤在立法院交通委員會質詢時指出，去年台北超過37度天數19天，已超過平均值的5.6天，熱傷害掛急診人數也屢創新高，位於溫帶的日本，只要當日或隔日氣溫可能超過35度，就會發布高溫注意特報，台灣卻只有低溫、大雨等特報，未來應建議高溫特報。

根據氣象局最新規劃，「高溫預警訊息」將設計「黃、橙、紅」三種燈號，以縣市為單位，每天下午五時發布隔日預警。若該縣市隔天有機會達到36度，就發布黃色燈號；若連續3天有機會達到36度，或是當天已經達到38度，則會亮橙色燈號；若有機會連續3天達到38度，或已經連3天達38度，則會亮起紅色燈號。

從歷史資料可見，台北市曾經在2016年7月28日至30日連續3天高溫飆破38度，刷新120年紀錄，若對照高溫預警訊息，這也是台北測站唯一達到亮紅燈的標準。不過氣象局表示，作為預報基準的測站，除了氣象局24個人工測站，也擬納入387個自動氣象站，單一測站達到標準，該縣市就會發布燈號，也會使黃、橙燈頻率提高，但尚未完全定案。

由於日前氣象局也曾找衛福部、勞動部、經濟部及災防辦公室討論對應措施，氣象局表示，過去各單位及地方政府，都有訂定相關措施，如台北市會在高溫時灑水、探訪居家照護老人及小孩等，預計6月中發布高溫預報訊息後，各單位會再制定調適方案。

高溫氣象局勞動部

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