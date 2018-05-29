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健康名人堂／正視全球衛生典範轉移

2018-05-29 00:18聯合報 邱淑媞

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今年世界衛生大會（簡稱WHA）不僅適逢世界衛生組織（簡稱世衛）成立滿70年，更是新秘書長特卓司醫師上任後第一次主持的會員大會；世衛提出了2019年到2023年的總體工作規畫，為實踐聯合國2030永續發展之健康任務提出全新戰略布局；同時，大會通過提交給9月聯合國第三屆全球非傳染病防治高峰會的進度報告，搭配多項全新的計畫與議案，內容精彩。台灣無法正式出席WHA，更應做足功課，借鏡國際，積極提升全民健康。

一手防疫保衛 一手促進健康

綜觀2011年以來聯合國、世衛及國際社會變化，全球衛生正邁入劃時代的典範轉移，變動重點包括：

一、非傳染病與環境健康成為全球衛生新主角：誠然，傳染病是人類不變的恐懼，但，包括低收入國家，非傳染病死亡已全面超越傳染病；公衛必須一手防疫保衛、一手促進健康。聯合國永續發展將衛生目標訂為「確保健康生命與促進全人健康」，其下包括健康生活、全面健康覆蓋、慢性病控制、環境健康、心理衛生、事故傷害防制等都是新重點；本屆大會相關議案有：提交聯合國第三屆非傳染病高峰會報告、防範空汙影響健康之策略地圖、身體活動全球行動計畫、行動數位科技與大眾健康（mHealth）、婦幼營養之利益衝突防護（例如嬰兒奶粉、垃圾食物等之贊助與利益滲入）、改善輔具可近性等。

雙管齊下改革 醫療輸送革新

二、整合健保與保健的醫療體系改革：國際深知有全民醫療未必有全民健康，僅做財務覆蓋往往跟來浪費與預算高漲，因此，世衛雙管齊下改革，一是財務面，推動「全面健康覆蓋」（不論透過保險或公醫），二是醫療輸送面，推動「以人群為中心的整合式健康照護服務」模式，達到用醫療增進健康的結果。

台灣引以為傲的健保，便宜方便卻過度開藥、做檢查，欠缺健康管理與慢性病醫療品質成效，為國人獲致的健康改善僅排全球45名，需要致力於醫療輸送模式的投資與革新。

三、提高政治對話層級與跨域合作：健康醫療需要配置預算與人力，健康議題如飲食、肥胖、運動、空汙、酒害等，涉跨部門業務，各年齡人群也分散在不同場域，因此，需要各國政治高層支持並促進跨域合作。特卓司一上任就成立全球非傳染病防治高階委員會，由芬蘭、斯里蘭卡、烏拉圭三國總統、蘇聯衛生部長、巴基斯坦前部長五人共任主席，他也積極出席聯合國相關活動，貫徹「一切健康決策，皆是政治決策」的槓桿策略。

整治五不窘境 不求俗擱大碗

四、強化科學施政與數據管考，邁入全球衛生治理：資源有限，必須用於關鍵有效的作為上，因此世衛依科學證據發展工作標準、協助各國強化健康監測，並就政策目標、資源、工作進度、健康進展，定期發布全球報告，那些國家超前、那些落後，將全面透明化。

全球衛生進入非傳染病防治時代，領導層級升高，並講求績效責任與國際評比。已開發國家爭相向前，加速醫療公衛整合、健康投資、非傳染病防治立法、環境健康治理、利益衝突管理與人力培育。人民健康成為衡量各國政治效能的重要一環，台灣不能再只談殘破式長照或以俗擱大碗的健保自豪，須嚴肅看待健康經費不足、立法不足、人力不足、整合不足、問責不足的五不窘境，好好整治，否則，健康表現排名，恐怕只會更落後。

（本文作者邱淑媞為衛福部前國健署長、國際健康促進暨教育聯盟執委會委員）

傳染病聯合國健保邱淑媞WHA

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